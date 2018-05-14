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Як українські зірки привітали своїх матерів зі святом: зворушливі фото

527 Читать новость на русском
Дзідзьо з мамою
Дзідзьо з мамою / Фото із соцмереж

В неділю 13 травня увесь світ святкував День матері. У своїх профілях в Instagram своїх матерів привітали також українські зірки.

Наталія Могилевська, Сергій Бабкін, Дзідзьо, Анастасія Приходько, Оля Полякова, та Ірина Федишин на сторінках свого Instagram привітали своїх матусь із Днем матері.

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Наталія Могилевська

 

"Ніколи ми не зможемо достатньо віддячити батькам. Немає таких благ. Немає нічого ціннішого за життя, яке вони нам дарують. Дякую, мамо"

Сергій Бабкін

 

 

Это моя Мама! Она подарила мне жизнь. Она с самого начала, не смотря ни на что, верила в меня и наполняла красотой. Кем я стал и что я умею-все это благодаря моей золотой мамочке. Самое важное и главное, что она во мне воспитала- это умение любить. Что всё в мире живое и требует бережного отношения. И что чувствовать нужно сердцем,а жить душой. Люблю тебя моя драгоценная. Храни тебя Боже. Я всегда рядом. #СергейБабкин #НинаБабкина #мама #деньматери #люблютебя

Допис, поширений Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

 

"Це моя мама! Вона подарувала мені життя. Вона від самого початку, незважаючи ні на що, вірила в мене і наповнювала красою. Ким я став і що я вмію – все це завдяки моїй золотій матусі. Найважливіше і найголовніше, що вона в мені виховала, – це вміння любити. Що все в світі живе і вимагає дбайливого ставлення. І що відчувати потрібно серцем, а жити душею.
Люблю тебе, моя дорога. Бережи тебе, Боже. Я завжди поруч"

Дзідзьо

"А моя мама найсимпатичніша на світі. Вітаю усіх мам з Днем матері!"

Анастасія Приходько

 

С праздником мам️

Допис, поширений Анастасія Приходько (@prykhodko_official)

"Зі святом мам"

Оля Полякова

 

 

"Моя прекрасна феє! Ти моє все: мама, подруга, порадник, критик, і підтримка! "Мамо, навчи мене, щоб любили, як я тебе, донечки мене" і всіх матусь з Днем матері! (хочеш побачити свою дружину в старості, подивися на її матір!)".

Ірина Федишин

 

 

"Мама – наш ангел на землі! Зі святом, моя Матуся, та усіх, хто відчув радість материнства".

Теги: LifeStyle Сергій Бабкін Оля Полякова День матері Анастасія Приходько
Джерело: 24 Канал
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