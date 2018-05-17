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Як українські зірки святкують День вишиванки: промовисті фото

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Лілія Ребрик святкує День вишиванки
Лілія Ребрик святкує День вишиванки / Instagram / @liliia.rebrik

День вишиванки в Україні цьогоріч святкують 17 травня. Школярі, студенти та працівники найрізноманітніших компаній хизуються на вулицях міст і сіл своїми розкішними вишиванками. Привітати шанувальників зі святом не забули і українські зірки.

Вітати своїх прихильників зі святом вишиванки вже стало хорошою традицією у соціальних мережах. Відомі телеведучі, співаки та актори українського шоу-бізнесу наввипередки діляться яскравими світлинами, на яких позують у стильних вишитих блузах, сорочках та сукнях.

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Сайт "24" зібрав фотографії найкрасивіших вишиванок, які сьогодні приміряли українські знаменитості.

 

 

 

 

 

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Теги: Новини України День вишиванки LifeStyle Мода Новини культури Джамала Катя Осадча
Джерело: 24 Канал
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