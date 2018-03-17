Як українські зірки виглядали у дитинстві: милі фото
Українські актори і ведучі, музиканти та співачки – їхні обличчя зараз знайомі всім. Однак у дитинстві вони були звичайнісінькими малюками, які бешкетували, бруднились та вбирали найнеочікуваніші костюми.
Зірки часто полюбляють хизуватись своїми фотографіями з сімейних архівів, демонструючи прихильникам, що вони звичайні люди, які теж мали невдалі зачіски та не ідеальні посмішки. Портал "Українці сьогодні" підібрав знімки українських знаменитостей в дитячому віці.
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Світлана Лобода
Тіна Кароль
Святослав Вакарчук
Ольга Фреймут
Monatik
Сергій Притула
Джамала
Даша Астаф'єва
Іван Дорн
Вєра Брежнєва
Анна Сєдокова
Джерело: 24 Канал
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