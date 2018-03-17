Як українські зірки виглядали у дитинстві: милі фото

Українські актори і ведучі, музиканти та співачки – їхні обличчя зараз знайомі всім. Однак у дитинстві вони були звичайнісінькими малюками, які бешкетували, бруднились та вбирали найнеочікуваніші костюми.

Зірки часто полюбляють хизуватись своїми фотографіями з сімейних архівів, демонструючи прихильникам, що вони звичайні люди, які теж мали невдалі зачіски та не ідеальні посмішки. Портал "Українці сьогодні" підібрав знімки українських знаменитостей в дитячому віці. Читайте також: Зі скуйовдженим волоссям та макіяжем: як виглядають знаменитості зранку Світлана Лобода Тіна Кароль Святослав Вакарчук Ольга Фреймут Monatik Сергій Притула Джамала Даша Астаф'єва Іван Дорн Вєра Брежнєва Анна Сєдокова