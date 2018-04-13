Як українські зірки вітали легендарну Монсеррат Кабальє у Києві: яскрава фотогалерея

12 квітня легендарна іспанська оперна співачка Монсеррат Кабальє святкувала своє 85-річчя. Відзначити свій шанований ювілей артистка вирішила у Києві в колі своєї доньки Монсі, 6-річної онуки Даніели та українських зірок.

Про це пишуть на JetSetter.

Святкова вечеря та музична програма відбулась в одному зі столичних п’ятизіркових готелів Fairmont, де найвідоміші знаменитості українського шоу-бізнесу влаштувати грандіозне шоу. Серед запрошених гостей були Катерина Осадча, Ніна Матвієнко, Камалія, Наталія Валевська, Анатолій Анатоліч, Олександр Пономарьов, Катерина Кухар та Олександр Стоянов, Злата Огневич та багато інших.

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Оперну діву зустрічали традиційним українським короваєм та білими трояндами, а з днем народження Монсеррат вітали численними букетами квітів. Жінці також подарували акварельні фарби та пензлі через її захоплення живописом.

Під час події Монсеррат Кабальє здебільшого сиділа, оскільки після автокатастрофи у 2002 році у неї проблеми із ногами, тому вона змушена пересуватись за допомогою милиць або інвалідного візка.



Монсеррат Кабальє з внучкою Деніелою



Анатолій Анатоліч і Наталія Холоденко стали ведучими події



Ведучі з донькою співачки Монсі та внучкою Деніелою розрізають святковий торт



Монсеррат Кабальє і Камалія

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Катерина Осадча, Катерина Кухар та Олександр Стоянов



Олександр Пономарьов



Злата Огневич



Ніна Матвієнко



Едгар і Слава Камінська