Як українські зірки зустріли перший день весни: натхненна фотопідбірка
Сучасний шоу-бізнес завжди старається підтримувати модні тенденції в соціальних мережах. Так, українські знаменитості вирішили привітати своїх рідних та користувачів з приходом весни 1 березня.
Оскільки погода, яка наразі спостерігається за вікном не дуже схожа на теплу і сонячну весну, однак артисти, актори і телеведучі не забуваються ділитись своїми яскравими фотографіями та вітати підписників з першим днем весни.
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Переможець українського Національного відбору Євробачення-2018 та відомий артист MELOVIN привітав всіх з "холодною, морозною та засніженою весною".
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Українська телеведуча Катерина Осадча поділилась б'юті-секретами та привітала всіх "з першим днем весни".
Олімпійська чемпіонка та спортсменка Лілія Подкопаєва поділилась, що весна – це справжнє диво.
Українська співачка та переможниця проекту "Танці з зірками" 8 сезон Наталія Могилевська привітала всіх з першим днем весни та побажала всім щасливого року.
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Українська журналістка Марічка Падалко розповіла про трудові будні та пожартувала щодо погоди у перший день весни.
Українська телеведуча та співачка Ольга Цибульська поділилась фешн-секретами та привітала всіх з приходом весни.
Танцівниця та переможниця одного із сезонів проекту "Танці з зірками" Олена Шоптенко також не залишилась осторонь, привітавши всіх з 1 березня. До публікації вона долучила декілька смайликів-сніжинок, натякаючи на зовсім не весняну погоду.
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Українська кіноактраса Ольга Сумська завжди вітає підписників зі святами. Цього разу вона також привітала користувачів "з весною". "Ще трішки", – додала вона у своєму дописі.
"Міс України-2016" Олександра Кучеренко опублікувала чарівне фото у сукні та зазначила, що весна, схоже, прийшла лише не телебачення, а не на вулицю.
Кіноактор та комік Юрій Ткач залишив на Instagram-сторінці іронічне фото з бурульками та пожартував, що "ось такий ранок" в перший день весни.