Як українські зірки зустріли перший день весни: натхненна фотопідбірка

Сучасний шоу-бізнес завжди старається підтримувати модні тенденції в соціальних мережах. Так, українські знаменитості вирішили привітати своїх рідних та користувачів з приходом весни 1 березня.

Оскільки погода, яка наразі спостерігається за вікном не дуже схожа на теплу і сонячну весну, однак артисти, актори і телеведучі не забуваються ділитись своїми яскравими фотографіями та вітати підписників з першим днем весни.

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Переможець українського Національного відбору Євробачення-2018 та відомий артист MELOVIN привітав всіх з "холодною, морозною та засніженою весною".

Допис, поширений MÉLOVIN (@melovin_official) 1 Бер 2018 р. о 2:09 PST

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Українська телеведуча Катерина Осадча поділилась б'юті-секретами та привітала всіх "з першим днем весни".

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) 1 Бер 2018 р. о 2:04 PST

Олімпійська чемпіонка та спортсменка Лілія Подкопаєва поділилась, що весна – це справжнє диво.

Допис, поширений LiliyaPodkopayeva (@liliyapodkopaeva_official) 28 Лют 2018 р. о 3:40 PST

Українська співачка та переможниця проекту "Танці з зірками" 8 сезон Наталія Могилевська привітала всіх з першим днем весни та побажала всім щасливого року.

Допис, поширений Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya) 1 Бер 2018 р. о 2:37 PST

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Українська журналістка Марічка Падалко розповіла про трудові будні та пожартувала щодо погоди у перший день весни.

Допис, поширений Марічка Падалко (@marichkapadalko) 1 Бер 2018 р. о 1:50 PST

Українська телеведуча та співачка Ольга Цибульська поділилась фешн-секретами та привітала всіх з приходом весни.

Допис, поширений Оля Цибульская (@cybulskaya) 1 Бер 2018 р. о 3:04 PST

Танцівниця та переможниця одного із сезонів проекту "Танці з зірками" Олена Шоптенко також не залишилась осторонь, привітавши всіх з 1 березня. До публікації вона долучила декілька смайликів-сніжинок, натякаючи на зовсім не весняну погоду.

Допис, поширений ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko) 1 Бер 2018 р. о 1:07 PST

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Українська кіноактраса Ольга Сумська завжди вітає підписників зі святами. Цього разу вона також привітала користувачів "з весною". "Ще трішки", – додала вона у своєму дописі.

Допис, поширений Ольга Сумская (@olgasumska) 1 Бер 2018 р. о 2:53 PST

"Міс України-2016" Олександра Кучеренко опублікувала чарівне фото у сукні та зазначила, що весна, схоже, прийшла лише не телебачення, а не на вулицю.

Допис, поширений Alexandra Kucherenko (@aakucherenko) 1 Бер 2018 р. о 12:39 PST

Кіноактор та комік Юрій Ткач залишив на Instagram-сторінці іронічне фото з бурульками та пожартував, що "ось такий ранок" в перший день весни.