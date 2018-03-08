Як українські знаменитості привітали жінок з 8 березня: яскраві фото та відео

Чоловіки українського шоу-бізнесу не проігнорували Міжнародний день жінок, відтак мило вітали всіх панянок зі святом.

Відомі музиканти, співаки, гумористи та ведучі долучились до хвилі привітань, які адресовані всім жінкам на світі. Креативні та філософські, кумедні і чуттєві – саме такими дописами заповнили українські селебрітіз стрічки в соціальній мережі Instagram.

Читайте також: З 8 березня – привітання жінок-колег зі святом в віршах

Потап

Співак та продюсер Олексій Потапенко, більш відомий як Потап, привітав усіх людей з 8 березня. Знаменитість аргументував, що у всіх є мама, тому філософське вітання близьке кожному.

"Я думаю, геї і лесбіянки, трансгендери і трансвестити, бісексуали і трісексуали заслуговують на привітання з 8 березня. Та й взагалі всі, бо у вас є мами! Вони вас народили! І, не дивлячись на те, що життя іноді до нас несправедливе і жорстоке, все одно подяка їм! Жінкам, які дали нам життя, які годували і виховували, в яких закохуєшся і хочеш від них дітей, які зводять з розуму, які досягають висот, до яких хочеться тягнутися, від яких надихаєшся! Жінка і є життя!" – написав Потап.

Євген Кошовий

Актор гуморестичного колективу "Квартал 95" Євген Кошовий також не проігнорував 8 березня та записав відеопривітання. Знаменитість наголошує, що "свято весни повинно бути завжди в серці" кожної жінки, тому подарував всім динамічну пісню.

Читайте також: Зі святом 8 березня – зворушливі привітання коханій дівчині

Олег Скрипка

Знаний музикант Олег Скрипка по-особливому привітав всіх жінок зі святом. Ніжне та романтичне привітання з квітами не залишило байдужими прихильниць зірки.

Григорій Решетник

Незмінний ведучий проекту "Холостяк" Григорій Решетник із сином мило привітали жіноцтво зі святом.

Володимир Зеленський

Знаменитий гуморист та актор Володимир Зеленський кумедно привітав жінок з 8 березня. У відеозверненні чоловік з гумором прокоментував інформацію про скасування Міжнародного дня жінки.

Читайте також: Зі святом 8 березня: що побажати дружині, мамі, сестрі і бабусі

Монатік

Популярний співак Монатік, який наразі гастролює в США, теж долучився до вітального флеш-мобу. Для цього він обрав кумедне відео з привітанням.

Микола Тищенко

Український ресторатор та ведучий Микола Тищенко креативно привітав жінок зі святом, опублікувавши запис хлопчика, який говорить, що всі "дівчата красиві".

️ Допис, поширений Николай Тищенко (@nikolaytyshchenko) 8 Бер 2018 р. о 1:22 PST

Андрій Бідняков

Знаний ведучий, який брав участь у популярній програмі "Орел і решка", Андрій Бідняков привітав жінок з-за кордону. До кумедного привітання знаменитість залучив іноземця.

З 8 березня! Ви – шикарні" Щоправда, ви змушуєте завжди йти вперед і за це всім величезне дякую!

– написав Андрій Бідняков.