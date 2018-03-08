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Як українські знаменитості привітали жінок з 8 березня: яскраві фото та відео

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8 березня
8 березня

Чоловіки українського шоу-бізнесу не проігнорували Міжнародний день жінок, відтак мило вітали всіх панянок зі святом.

Відомі музиканти, співаки, гумористи та ведучі долучились до хвилі привітань, які адресовані всім жінкам на світі. Креативні та філософські, кумедні і чуттєві – саме такими дописами заповнили українські селебрітіз стрічки в соціальній мережі Instagram.

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Потап

Співак та продюсер Олексій Потапенко, більш відомий як Потап, привітав усіх людей з 8 березня. Знаменитість аргументував, що у всіх є мама, тому філософське вітання близьке кожному.

"Я думаю, геї і лесбіянки, трансгендери і трансвестити, бісексуали і трісексуали заслуговують на привітання з 8 березня. Та й взагалі всі, бо у вас є мами! Вони вас народили! І, не дивлячись на те, що життя іноді до нас несправедливе і жорстоке, все одно подяка їм! Жінкам, які дали нам життя, які годували і виховували, в яких закохуєшся і хочеш від них дітей, які зводять з розуму, які досягають висот, до яких хочеться тягнутися, від яких надихаєшся! Жінка і є життя!" – написав Потап.

Я думаю геи и лесбиЯнки (гоу хоум) ,трансгендеры и трансвеститы, бисекскуалы и трисексуалы заслуживают на поздравления с 8м марта,да и вообще все ! Потому что у Вас есть Мамы!они вас родили! И не смотря на то что эта жизнь иногда к Нам несправедлива и жестока,все равно спасибо им! Женщинам ,которые дали нам жизнь,которые кормили и воспитывали,в которых влюбляешься и хочешь от них детей,которые сводят сума,с которыми добываешься высот, к которым хочется тянуться,от которых вдохновляешься! Женщина и Есть Жизнь! С 8м Марта! #8марта

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

Євген Кошовий

Актор гуморестичного колективу "Квартал 95" Євген Кошовий також не проігнорував 8 березня та записав відеопривітання. Знаменитість наголошує, що "свято весни повинно бути завжди в серці" кожної жінки, тому подарував всім динамічну пісню.

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Олег Скрипка

Знаний музикант Олег Скрипка по-особливому привітав всіх жінок зі святом. Ніжне та романтичне привітання з квітами не залишило байдужими прихильниць зірки.

Любі жінки, дівчата, наші вродливі україночки! Весна… найромантичніша пора з якою хочеться привітати усіх Вас! Для нас, чоловіків, жінка — це мати. Це сонце. Це народження нового життя. Це окраса і натхнення у житті. Тож хай вам щастить, мої любі, у ваших натхненних справах! Хай панують весна та тепло у ваших серцях. Хай завжди будуть поруч надійні друзі та кохані вашому серцю люди. Хай радують діти, а життя повниться любов’ю. Обіймаю усіх! Зі святом! Щиро ваш Олег Скрипка

Допис, поширений Олег Скрипка RockStar #1 (@o.skrypka)

Григорій Решетник

Незмінний ведучий проекту "Холостяк" Григорій Решетник із сином мило привітали жіноцтво зі святом.

Володимир Зеленський

Знаменитий гуморист та актор Володимир Зеленський кумедно привітав жінок з 8 березня. У відеозверненні чоловік з гумором прокоментував інформацію про скасування Міжнародного дня жінки.

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Монатік

Популярний співак Монатік, який наразі гастролює в США, теж долучився до вітального флеш-мобу. Для цього він обрав кумедне відео з привітанням.

Любимые наши, с праздником Вас...️

Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Микола Тищенко

Український ресторатор та ведучий Микола Тищенко креативно привітав жінок зі святом, опублікувавши запис хлопчика, який говорить, що всі "дівчата красиві".

Допис, поширений Николай Тищенко (@nikolaytyshchenko)

Андрій Бідняков

Знаний ведучий, який брав участь у популярній програмі "Орел і решка", Андрій Бідняков привітав жінок з-за кордону. До кумедного привітання знаменитість залучив іноземця.

З 8 березня! Ви – шикарні" Щоправда, ви змушуєте завжди йти вперед і за це всім величезне дякую!
– написав Андрій Бідняков.

Теги: Новини України LifeStyle Музика 8 березня
Джерело: 24 Канал
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