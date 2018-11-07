Як українських вболівальників через примхи Луческу залишили без матчу збірної України

20 листопада збірна України мала зіграти товариський матч проти збірної Туреччини. Ця гра мала відбутися на "Дніпро Арені". Але трохи більше, аніж як за два тижні, гру вирішили перенести до Туреччини. І залишити збірну без домашньої підтримки вболіаальників. А самих українців ще раз відвідати гру національної команди.

Востаннє збірна України грала на "Дніпро Арені" ще 11 жовтня 2009 року. Тоді на цьому стадіоні "синьо-жовті" обіграли збірну Англії. І більше не зіграли у Дніпрі жодного матчу. Тож матч проти збірної Туреччини був чудовою можливістю повернути великий футбол у це місто. Не склалося.

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Тут варто також зауважити, що у 2018 році збірна України зіграла вдома лише два матчі. Та тільки на один з них змогли потрапити глядачі. Матч 9 вересня проти збірної Словаччини на "Арені Львів" відбувся без глядачів. Тож підтримку власних трибун національна команда відчула лише 16 жовтня у Харкові на матчі проти збірної Чехії.

За попередньою версією, попросив про перенесення матчу з Дніпра в Туреччину наставник суперників збірної України Мірча Луческу. Причиною такого прохання стали "погодні умови". Наставник турків непокоїться, що погода у Дніпрі може бути не найкращою. При цьому пропонується, що вже наступний матч між цими збірними навесні зіграти в українському місті, яке вибере Федерація футболу України. Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

Мені зателефонував Луческу! Сказав, що ніколи не відмовлявся грати в Україні! Виявляється він першим запропонував Шевченку зіграти два товариських матчі! І справді перша гра мала бути в Україні, друга в Туреччині! Але з огляду на те, що в погодні умови прогнозуються не найкращі, — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 6 листопада 2018 р.

Луческу попросив турецьку федерацію знайти можливість першу гру листопадову зіграти в Анталії, а другу - навесні в Україні! У будь-якому місті, яке запропонує українська федерація!!! — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 6 листопада 2018 р.

При цьому офіційно про перенесення матчу в Туреччину на сайті ФФУ ще не повідомлялося. Є лише слова головного тренера збірної України Андрія Шевченка про те, що гра відбудеться в Анталії.

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Виникає питання – невже в Україні навесні будуть кращі погодні умови, аніж у листопаді? Згадуючи стан українських полів після зимової перерви, навряд. Та й прогноз погоди на 20 листопада у Дніпрі показує +9 градусів вдень та +6 ввечері. Така ж погода два дні до матчу. Так, в турецькій Анталії у цей час буде тепліше, але ж футболісти матчі проводять і у грудні. То що, може тоді "Шахтарю", "Динамо" та "Ворсклі" не проводити матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи у цей час в Україні? У листопаді граються матчі чемпіонату. І на гірших стадіонах, аніж "Дніпро Арена".

Погода – занадто слабка причина, щоб переносити матч. Тим більше, що стихійного лиха не передбачається. Тож через примхи Мірчі Луческу українські вболівальники втратили можливість підтримати свою збірну у 2018 році. Чи буде гра між збірними України та Туреччини у 2019 році – поки ж невідомо. Адже якщо збірна України під час жеребкування Євро-2020 потрапить до групи з шістьма командами, зіграти товариський матч не буде коли.

Ймовірна причина такого "прохання" Луческу – це створити кращі умови для своєї збірної. Команда під його керівництвом виступає не найкращим чином. Вони двічі програли Росії у Лізі націй і втратили можливість піднятися у Групу А. команда виграла лише одну гру – проти Швеції на виїзді. Саме зі шведами турки зіграють 17 листопада. Тож у випадку невдалого результату у цій зустрічі, а згодом і поразки від українців, Луческу могли б звільнити з посади. Тож щоб зберегти за собою місце, він намагатиметься усіма способами виграти у "синьо-жовтих". І перший крок для цього – перенести матч до Туреччини. Там шансів на перемогу буде у рази більше.