Як український боксер "знищив" американця: відео переможного бою
Український боксер у напівсередній ваговій категорії Сергій Богачук здобув сьому поспіль перемогу на професійному рингу, вигравши бій у американця Люсіуса Джонсона.
У Голлівуді в рамках вечора боксу переміг американця Люсіуса Джонсона, завершивши бій у третьому раунді нокаутом.
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22-річний уродженець Вінниці впевнено вів увесь бій, маючи беззаперечну перевагу над американцем, а в третьому раунді рефері був змушений зупинити поєдинок – Сергій Богачук нокаутував суперника.
Додамо, для українця це сьома поспіль перемога на професійному рингу, яку він оформив достроково.
Сергій Богачук – Люсіус Джонсон – відео бою
Джерело: 24 Канал
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