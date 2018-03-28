Як український боксер "знищив" американця: відео переможного бою

Український боксер у напівсередній ваговій категорії Сергій Богачук здобув сьому поспіль перемогу на професійному рингу, вигравши бій у американця Люсіуса Джонсона.

У Голлівуді в рамках вечора боксу переміг американця Люсіуса Джонсона, завершивши бій у третьому раунді нокаутом.

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22-річний уродженець Вінниці впевнено вів увесь бій, маючи беззаперечну перевагу над американцем, а в третьому раунді рефері був змушений зупинити поєдинок – Сергій Богачук нокаутував суперника.

Додамо, для українця це сьома поспіль перемога на професійному рингу, яку він оформив достроково.

Сергій Богачук – Люсіус Джонсон – відео бою