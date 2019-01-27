Як українці допомагали євреям під час Голокосту: історія про порятунок з перших уст

Геноцид єврейського народу в часи Другої світової війни забрав життя понад шести мільйонів людей, з яких півтора мільйони були ще дітьми. Вбивали нацисти й тих, хто простягав жертвам руку допомоги, зокрема українців.

І українці, і євреї мають тисячолітню історію співіснування. Обидва народи у 20 столітті пережили небувалі трагедії. В роки війни тисячі євреїв протягнули руку допомоги українцям, чимало яких згодом переховували у власному домі єврейські сім'ї від нацистського режиму.

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Україна посідає четверте місце за кількістю великодушних й сміливих людей, які рятували чужі життя під час Голокосту.

Що таке Голокост?Це систематичне переслідування і знищення європейських євреїв і циган нацистською Німеччиною й колабораціоністами протягом 1933–1945 років. За ці роки було створено приблизно п'ять тисяч концентраційних таборів нацистами в Німеччині й в окупованій ними Європі.

Однією з тих, хто рятував чужі життя під час Голокосту є українка, вчителька історії Надія Андрієвська-Лазнюк. Навесні 1942-го їй було лише 10 років. Жінка добре пам'ятає, як її рідним селом на окупованій німцями Вінничині їздила вантажівка, куди силоміць зігнали усі єврейські родини.



Надія Андрієвська-Лазнюк ділиться спогадами зі своїми учнями

По сусідству із Андрієвськими проживала родина сільського коваля. Фроїм та Рахіля Чмелики звернулися до батьків пані Надії із проханням про тимчасовий притулок. Дорослі добре знали, що німці розстрілюють тих, хто переховує євреїв, та все одно не відмовили у порятунку.

Два роки родина Чмеликів переховувалася: взимку у погребі, влітку на горищі. Дорослі й діти господарювали разом, ніхто не скаржився. Так родина Андрієвських врятувала п'ять життів. Навіть через 70 років діти, онуки й навіть правнуки Фроїма та Рахілі підтримують родинний зв'язок із сім'єю своїх рятівників.



Пані Надія зберігає старі світлини родини Чмеликів

Родина Андрієвських – серед трьох тисяч українців, які отримали звання "Праведниками народів світу".

Хто такі Праведники народів світу?Цей термін використовується державою Ізраїль для відзначення осіб, які ризикували життям під час Голокосту, щоб врятувати життя євреям від знищення нацистами. Висунути кандидатуру на це звання може лише єврейська спільнота. Не беруться до уваги ті особи, що допомагали своїй родині, чи євреї, навернені в християнство.

Радянська влада також не жаліла українців, які переховували людей від нацистів. Часто називала їх колабораціоністами й переслідувала.

З благословення митрополита Андрея Шептицького велику кількість єврейських дітей перераховували в монастирях. Та його досі не визнали "праведником народів світу" – через те, що вбачав у приході нацистів звільнення від радянського-тоталітарного режиму,

– розповіла співробітник Музею участі України у Другій світовій війні Світлана Демченко.

Тож чимало українців десятиліттями мовчали про те, що співпрацювали із німцями аби врятувати життя собі та євреям. Нині ж історики намагаються відтворити ці історії та факти.