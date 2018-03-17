13:30
17 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-6°C
-2°C -9°C
  • неділя
    -8°C -11°C
  • понеділок
    -8°C -14°C
  • вівторок
    -5°C -17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін осідлає диво-зброю. Провали пам'яті у Лаврова
Вєсті Кремля
22:41, 16 березня
Вєсті.UA. Вирішальний поєдинок політиків. Музика для пошуку терористів
Вєсті.UA
21:15, 16 березня
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати все. Риболовля по-дідівськи
Згадати все
07:08, 16 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Як українці купують елітну нерухомість у США, щоб отримати громадянство: розслідування

2522 Читать новость на русском
Елітна нерухомість у Маямі
Елітна нерухомість у Маямі

Маямі – один із найдорожчих курортів у США, ціни на квартири тут сягають 30 мільйонів доларів. Дозволити собі тут жити може не кожен американець. А от українці купують тут нерухомість все частіше, до того ж елітну.

Деталі купівлі такої нерухомості як можливість інвестувати кошти, не завжди зароблені чесним шляхом, та в подальшому отримати громадянство США, дослідив "Голос Америки".

Читайте також: Шах і мат: хто змусить українських можновладців позбутись корупції

Дуже багато вихідців з України та Росії приїздять у Флориду відпочити, потім їм подобається клімат, гарна погода, життя біля океану, таке спокійне. Тому вони вирішують купувати собі нерухомість на першій лінії, на березі океану, з гарним доступом на приватний пляж, басейн, спортзал і спа. Переважна більшість людей купує нерухомість у житлових комплексах класу люкс, де вони можуть відчути себе особливими людьми,
– розповідає агент з нерухомості Марія Гармаш-Бакума.

Анастасія Сікар з Естонії працює на ринку нерухомості Маямі сім років. Вона проводить екскурсію одним із найдорожчих будинків у Маямі – Порше Дизайн Тауер. Елітний хмарочос популярний серед вихідців зі Східної Європи.

"Основна родзинка цього будинку в тому, що сюди можна заїжджати на своїй машині в квартиру. Тобто ми зараз сидимо на 43-му поверсі, і у нас машини припарковані тут, у гаражі. Це зручно, модно, ноу-хау", – каже агент з нерухомості Анастасія Сікар.

Читайте також: Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях

Окрім цього, на кожному панорамному балконі – джакузі, розміром із невеликий басейн, вишуканий ремонт, чотири спальні й чотири ванні кімнати.

43 поверх, майже 400 квадратних метрів площі, всюди мармурова підлога, вид і на океан, і на центр Маямі водночас. Орендувати таку квартиру коштує 25 тисяч доларів, а купити – за 7,5 мільйонів доларів.

Придбати нерухомість у США, тобто стати інвестором – це один зі способів отримати право на проживання – зелену картку, і в перспективі американське громадянство. Мінімальна інвестиція – півмільйона доларів, папери оформлюють два-три роки.

"І коли всі документи готові, в інвестора є можливість отримати візу EB5 на основі тих 500 тисяч доларів, які він поклав на купівлю квартири. Потім, коли цей строк проходить, два-три роки, людина отримує і квартиру, і візу EB5 і після цього може отримати грін-карту, і через 4 роки громадянство США", – розповідає Марія Гармаш-Бакума.

Читайте також: Антикорупційний суд: досвід інших країн не для нас?

До цього ж, більшість покупців нерухомості у Маямі таким чином зберігають свої гроші, зароблені деінде, – каже Юлія Короткова, яка родом із Херсона, а в галузі нерухомості працює три роки. За її словами, в Маямі приїжджають лише у відпустку. Постійно живуть тут лише 20-40 відсотків власників квартир.

"У більшості випадків ці люди купують тут квартири для безпеки своїх капіталовкладень. Ви самі знаєте, яка ситуація зараз у наших країнах. Сьогодні гроші є – завтра нема. Курс долара... А тут ви купили, у вас квартира є, ніхто її не забере. Так би мовити, надійно запаркували гроші", – каже Юлія.

Джерела фінансування перевіряють, однак обійти перевірки нескладно.​

Два роки тому почали перевіряти гроші. Раніше не перевіряли, звідки, всім було байдуже, це добре для країни, хтось привіз кілька мільйонів доларів – кому яке діло, створили робочі місця. А зараз ввели новий закон, що все від мільйона-плюс – перевіряється. Але наші люди метикуваті. Багато трансакцій роблять частинами,
– каже Юлія Короткова.

Читайте також: Творцям стрічки-номінанта на Оскар 2018 висловили подяку на білбордах

"Якщо ми говоримо про купівлю нерухомості за кеш, тобто це гроші, які людина має при собі, які не пов’язані із банками, то ніхто не питає абсолютно. Ця трансакція проходить дуже швидко, протягом 30 днів", – каже Марія Гармаш-Бакума.

"В Маямі немає американців. Найбільша заслуга Маямі – це те, що воно так близько до Америки. Такий жарт ходить містом. Тому що тут більшість – з Латинської Америки і ми... Добре там, де нас нема, але в Маямі ми всюди", – каже Юлія Короткова.

Теги: Новини України Новини США Новини політики Нерухомість
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Хто в першу чергу постраждає від історії з Надією Савченко
сьогодні, 12:00 Хто в першу чергу постраждає від історії з Надією Савченко
Віталій Кулик 2418
Паралімпіада-2018: медальний залік 17 березня
сьогодні, 11:21 Паралімпіада-2018: медальний залік 17 березня
47231
День святого Патрика: християнське свято чи сатанинські обряди?
сьогодні, 10:00 День святого Патрика: християнське свято чи сатанинські обряди?
Настя Сукач 2498
Опровергаем один из главных мифов
сьогодні, 08:41 Опровергаем один из главных мифов "ЛНР"
Ольга Черненко 2451
Закінчення політичного тижня: найважливіші події, які вплинуть на подальше життя українців
16 березня, 22:01 Закінчення політичного тижня: найважливіші події, які вплинуть на подальше життя українців
Микола Давидюк 1165
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук