Як українці називали немовлят у 2018 році: найпопулярніші та екзотичні імена

У 2018 році українські батьки найчастіше називали своїх новонароджених дітей Матвієм, Дмитром, Максимом, Златою, Софією та Євою. Серед екзотичних – Дельфіна, Принцеса, Космос і Сонцемір.

Про це повідомила заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації Ірина Садовська, передає прес-служба відомства.

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За її словами, у кожному регіоні України спостерігаються свої особливості щодо імен. Зокрема, у Львівській області дуже поширені для дівчат такі імена як Софія, Анна, а в Харківській області – Дар’я та Злата.

Ми підвели і загальну статистику по Україні. У 2018 році хлопчиків найчастіше називали Матвій, Дмитро, Максим, Марко, Олександр, Артем, Андрій, Іван, Владислав. Дівчаток – Злата, Софія, Єва, Кіра, Яна, Марія, Вікторія, Анастасія, Поліна,

– розповіла Садовська.

Чиновниця також відзначила, що крім традиційних імен, українці вибирають для немовлят і досить незвичні.

Наприклад, у минулому році дівчаток називали – Принцеса, Нуне, Авігея, Сумаййа, Аглая, Аіша, Аполінарія, Дельфіна, Йохана-Клавдія, Мадона Лама, Філофтея, а хлопчиків – Сонцемір, Мадяк, Космос, Арон Діонісій, Лучіан, Нектарій.

У Києві найбільш найпопулярними іменами для хлопчиків були - Богдан, Даніїл, Денис, Дмитро, Іван, Макар, Матвій, Марк, Олександр, Тимофій, Ярослав, а для дівчаток – Аріна, Анна, Валерія, Дарина, Єва, Злата, Марія, Мілана, Поліна, Софія, Соломія.

До слова, у новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня о 00:01 народилася перша дитина у Києві у 2019 році. Батьки обрали для дівчинки ім'я Ангеліна.