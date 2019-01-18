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      Як українці називали немовлят у 2018 році: найпопулярніші та екзотичні імена

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      Найпопулярніші у 2018 році імена новонароджених дітей
      Найпопулярніші у 2018 році імена новонароджених дітей / Фото з відкритих джерел

      У 2018 році українські батьки найчастіше називали своїх новонароджених дітей Матвієм, Дмитром, Максимом, Златою, Софією та Євою. Серед екзотичних – Дельфіна, Принцеса, Космос і Сонцемір.

      Про це повідомила заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації Ірина Садовська, передає прес-служба відомства.

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      За її словами, у кожному регіоні України спостерігаються свої особливості щодо імен. Зокрема, у Львівській області дуже поширені для дівчат такі імена як Софія, Анна, а в Харківській області – Дар’я та Злата.

      Ми підвели і загальну статистику по Україні. У 2018 році хлопчиків найчастіше називали Матвій, Дмитро, Максим, Марко, Олександр, Артем, Андрій, Іван, Владислав. Дівчаток – Злата, Софія, Єва, Кіра, Яна, Марія, Вікторія, Анастасія, Поліна,
      – розповіла Садовська.

      Чиновниця також відзначила, що крім традиційних імен, українці вибирають для немовлят і досить незвичні.

      Наприклад, у минулому році дівчаток називали – Принцеса, Нуне, Авігея, Сумаййа, Аглая, Аіша, Аполінарія, Дельфіна, Йохана-Клавдія, Мадона Лама, Філофтея, а хлопчиків – Сонцемір, Мадяк, Космос, Арон Діонісій, Лучіан, Нектарій.

      У Києві найбільш найпопулярними іменами для хлопчиків були - Богдан, Даніїл, Денис, Дмитро, Іван, Макар, Матвій, Марк, Олександр, Тимофій, Ярослав, а для дівчаток – Аріна, Анна, Валерія, Дарина, Єва, Злата, Марія, Мілана, Поліна, Софія, Соломія.

      До слова, у новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня о 00:01 народилася перша дитина у Києві у 2019 році. Батьки обрали для дівчинки ім'я Ангеліна.

      Теги: Новини України Міністерство юстиції Діти і неповнолітні Новини Києва
      Джерело: 24 Канал
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