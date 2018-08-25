Як українці оригінально розігрують співробітників СБУ, які перейшли на сторону Росії: відео

Кримських зрадників Служби безпеки України знають поіменно і постійно нагадують про їхні вчинки. Тому СБУ привітала оригінальним відео своїх кримських товаришів по службі з Днем зрадника. Декому особисто замовляють пісні з натяком про психологічний бік гібридної війни.

Співробітники Служби безпеки України показали і підписали своїх кримських колег, які зламали присягу і перейшли на службу до Росії.

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Таким білбордом через рік після анексії Криму привітали екс-голову севастопольського главку СБУ Петра Зиму, який встановили просто біля будинку Зими.



Нагадування про держзраду працівнику СБУ Петру Зимі

На цьому зображення герб контррозвідки України і вітання Зимі з днем СБУ – його пам’ятають і чекають на зустріч. Його ще з березня 2014 року Аксьонов призначив на посаду голови СБУ Криму, пізніше його перевели до Москви, де він працює на ФСБ. За даними групи "Інформаційний спротив", зараз Зиму перекинули на Донбас.

Також колишнім співробітникам СБУ посилають співочі нагадування.

Хочемо привітати з професійним святом колег із кримського філіалу ОАО ФСБ Миколу Черних, Дмитра Хвостова, Володимира Тоцького, Олексія Кудріна та Дмитра Василькова. Бажаємо їм залишатися такими ж відданими, вірними і надійними, яким ми їх пам’ятаємо,

– такий "привіт" пролунав в ефірі відомої кримської радіохвилі "РадиоШансон".

Ведучий не здогадався, що йдеться про СБУ, а подумав, що це свято працівників культури і поставив замовлену пісню про зраду в ефір.

Ще одне цікаве нагадування отримав Володимир Тоцький. У місцевій газеті вказали його дату смерті – день СБУ в рік анексії Криму та присвятили йому вірша: "Пам’ятаємо і сумуємо ми понині. Ти пішов, не питаючи нас. За два роки ми ж не забули, твій вчинок назавжди в серцях! Сумуємо. Колеги".



Так привітали зі святом СБУ Володимира Тоцького

Зазначимо, що майже 100 обвинувальних актів про держзраду вже в судах. Прокуратура Автономії Криму встановила повні дані 9 тисяч колишніх кримських правоохоронців, яких підозрюють в порушенні присяги. А це майже половина всіх кримських правоохоронців.

Колишнім міліціонерам півострова теж не дають забути про порушення присяги. Їх періодично розігрує пранкер Євген Вольнов. А чиновникам з Красноперекопської адміністрації довелося слухати гімн України прямо під час електронної наради з Аксьоновим. В роботу їхньої відеокамери втрутився пранкер і виклав це відео в YоuTube.

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