Як українці отримуватимуть медичну допомогу з 1 липня: пояснення Супрун

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун спростувала інформацію щодо отримання медичної допомоги з 1 липня.

Про це вона написала на сторінці у Facebook. Як підтвердження – лікар опублікувала оголошення про нібито відмову надавати медичні послуги з 1 липня.

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Супрун підтвердила, що українці, які не підписали декларацію з терапевтом, педіатром чи сімейним лікарем до 1 липня, зможуть отримувати медичну допомогу.

Все тому, що право на медичне обслуговування гарантується Конституцією та іншими законами України.

Заклади до 2019 року будуть отримувати кошти за всіх пацієнтів – ті, які підписали декларації з лікарям і ті, які цього не зробили, але звернулися по меддопомогу.

До слова, виконуюча обов’язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розвінчала міф про гомосексуальність, вона зазначила, що це не є хворобою.

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