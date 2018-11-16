09:03
16 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Роскосмос" летить на Пандору. Дзвін Путіна
      Вєсті Кремля
      22:21, 15 листопада
      Вєсті.UA. Темні сили Пашинського. 100 років самотності Литвина
      Вєсті.UA
      20:10, 14 листопада
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. У бій ідуть лише "старі"
      Згадати все
      23:05, 13 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Цифра
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Як українці ставляться до боротьби корупцією: неочікувані дані

      330 Читать новость на русском

      61% громадян назвали корупцію найсерйознішою проблемою України, яка заважає розвитку.

      25% українців вважають, що корупція в Україні не є глобальною.

      Читайте також: Скільки "Радикальна партія" заплатила прокремлівським каналам за рекламу

      Корупцію важко подолати бо: борються з нею самі корупціонери – у цьому переконані 61% українців; корумпованість майже завжди лишається безкарною – переконані 38% опитаних.

      корупція
      Українці вважають корупцію безкарною

      Врешті 38% українців визнають, що корупція є частиною нашої ментальності. 55% вважають, що корупціонерів передовсім потрібно жорстко карати.

      12% українців запевняє, що корупціонера можна просто перевиховати.

      корупція
      12% переконані, що корупціонера можна перевиховати

      Теги: Новини України Корупція Гроші Хабар
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      "Управління державою – це не цирк": для чого Луценку скандал у Раді
      сьогодні , 09:00 "Управління державою – це не цирк": для чого Луценку скандал у Раді
      Єгор Соболєв 8
      "Бляховоди" vs "бляхофоби": хто правий?
      15 листопада , 23:13 "Бляховоди" vs "бляхофоби": хто правий?
      Михайло Поживанов 931
      Свекруха судді "купила" дім за майже 2 мільйони гривень, продаючи ягоди на ринку
      15 листопада , 23:00 Свекруха судді "купила" дім за майже 2 мільйони гривень, продаючи ягоди на ринку
      1073
      Скандальний закон про "євробляхи": як штрафуватимуть автомобілістів
      15 листопада , 20:01 Скандальний закон про "євробляхи": як штрафуватимуть автомобілістів
      Тетяна Острікова 2293
      США устроили ловушку России и ОПЕК
      15 листопада , 19:01 США устроили ловушку России и ОПЕК
      Злой Одессит 3042
      Скільки має сплатити українець, щоб продати нерухомість: нові обурливі правила
       20 жовтня , 08:15
      Лише одна держава Європи випередила Україну по бідності
       24 січня 2017 , 08:05 48
      Скільки росіян байдужі до протестів у країні: приголомшливі дані
       3 серпня , 07:15
      Скільки в Україні автомобілів з іноземною реєстрацією
       25 липня 2017 , 07:15
      Скільки законопроектів депутати можуть здати на макулатуру
       26 жовтня , 07:15
      Більше половини росіян не знають, чим депутати займаються на роботі
       20 липня 2016 , 10:21
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук