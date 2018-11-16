Як українці ставляться до боротьби корупцією: неочікувані дані
61% громадян назвали корупцію найсерйознішою проблемою України, яка заважає розвитку.
25% українців вважають, що корупція в Україні не є глобальною.
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Корупцію важко подолати бо: борються з нею самі корупціонери – у цьому переконані 61% українців; корумпованість майже завжди лишається безкарною – переконані 38% опитаних.
Українці вважають корупцію безкарною
Врешті 38% українців визнають, що корупція є частиною нашої ментальності. 55% вважають, що корупціонерів передовсім потрібно жорстко карати.
12% українців запевняє, що корупціонера можна просто перевиховати.
12% переконані, що корупціонера можна перевиховати
Джерело: 24 канал
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