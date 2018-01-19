Як українці святкували водохреще

Негода не відлякала вірян. Вони прагнуть за усіма традиціями відзначити свято Йордана, або Водохреща і пірнути в ополонку. Люди вірять, що вода є цілющою і захворіти неможливо. Сьогодні пірнали також моржі, політики та дипломати.

Перші охочі скупнутися, до ополонок квапляться ще з ночі. Представники посольства США в Україні на Дніпро прийшли удосвіта. В ополонку пірнули і мер Кличко з заступниками. Мер каже – всі прийшли добровільно.

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І пожартував – наступного року ті, хто погано працюватиме, можуть випірнути не одразу. Охочих зануритися у крижану воду на Водохреща – чимало. Дорослі та діти, чоловіки та жінки. Дехто до цього підійшов з гумором. А у декого сьогодні дебют.

Досвідчені ж моржі спокійно годинами стоять на морозі, періодично пірнають у воду, а ще беруть участь у запливах на швидкість. Щоб зуміти так, як вони, треба постійно тренуватися.

Ми бажаємо всім людям, щоб вони це свято будуть для себе відзначати як перший день, для того, щоб почати постійне загартовування. Це набагато краще, ніж прийти один раз на рік. Це приблизно так, як ви у спортзал прийдете 1 раз на рік,

– сказав досвідчений морж Вікторія Білан.