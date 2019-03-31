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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРУШЕННЯ НА ВИБОРАХ ЦВК

      Як українці відреагують на результати виборів: прогноз експертів

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      Як українці реагуватимуть на результати виборів
      Як українці реагуватимуть на результати виборів / Фото з відкритих джерел

      Перші результати екзит-полів на президентських виборах в Україні будуть оприлюднені о 20:00. Як українці відреагують на вибір країни – у прямому ефірі 24 каналу розповіли політична експертка Крістина Бердинських та політичний оглядач Роман Кравець.

      Роман Кравець розповів, аби зрозуміти настрої людей треба вийти на вулицю і запитати їх про це. Він пояснив, що у штабах кандидатів зовсім інша думка щодо цього. 

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      "До прикладу, умовний кандидат думає, якщо він програє, то люди за нього вийдуть і все буде прекрасно. Політики не зовсім розуміють настрої людей. Те, що вони зустрічають з суспільством на мітингах це класно, але ми самі бачимо, які там люди приходять. Зазвичай – сфанатизовані", – сказав політичний оглядач. 

      За його словами, згідно з результатами соцопитувань, люди не налаштовані виходити на вулицю.

      Однак є друга загроза – це парамілітарні організації. Хтось може казати, що їх контролюють, але це не до кінця правда. Ці організацію можуть співпрацювати з деякими кандидатами в президенти. Їх можна стимулювати фальсифікаціями, грошима і так далі,
      – пояснив Кравець.

      Експертка Крістіна Бердинських також зазначила, що настрої людей будуть залежати від відсоткової різниці між другим та третім місцем на виборах. Якщо це буде один відсоток, то це привід казати, що була фальсифікація.

      Дивіться марафон про вибори на 24 каналі онлайн.

      Дивіться повне інтерв'ю з Романом Кравецем та Крістіною Бердинських про президентські вибори-2019:

       

      blog_ava
      "Бо буде срака": відомі українці закликали йти на вибори
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      9674
      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики ЦВК
      Джерело: 24 канал
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