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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Як українці відсвяткували День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

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9 травня ми не святкуємо, а вшановуємо, однак офіційно свято називається – День перемоги над нацизмом у Другій світовій. І ті, хто дійсно хоче пом'янути її жертв, не провокує георгіївськими стрічками, а просто несе квіти до пам'ятників загиблим.

У 73-ю річницю перемоги над нацизмом Віктор Голік прийшов до монумента пам'яті. Йому дарують квіти та цукерки, вітають зі святом. Ветеран згадує як під час Другої світової працював у тилу.

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"Я працював на заводі, який збирав гармати до танків з-53 і протитанкові зіс-2 і зіс-3, – згадує ветеран Другої світової війни Віктор Голіков.

Нескінченним потоком кияни йдуть аби вшанувати пам'ять загиблих ветеранів та привітати живих. Із собою несуть квіти. Людмила не перший рік приходить до монумента пам'яті. Цього разу взяла із собою і свого онука.

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"Це день пам'яті тих, хто обороняв землю від нацистів, тих, хто загинув, тих, хто докладав всіх зусиль для того, щоб зараз ми жили в мирі, – наголосила киянка Людмила.

До офіційних урочистостей приєднався і президент України Петро Порошенко. Особисто приймає присягу у новобранців 101-ї окремої бригади охорони генштабу Збройних сил. Багато про Другу світову не каже. Здебільшого про сучасну на Донбасі та про значення української армії. 

Збройні сили України користуються найвищою серед усіх державних інститутів України рівнем довіри. Вони – наша загальнонаціональна гордість,
– зазначив президент України Петро Порошенко.

Нагадаємо, що сьогоднішнє свято офіційно називається День перемоги над нацизмом у Другій світові́й війні́. Воно у 2016 році прийшло на заміну радянському Дню перемоги.

Автор: Анастасія Кримова
Теги: Новини Києва Новини України Петро Порошенко День Перемоги 9 травня
Джерело: 24 Канал
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