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      Як українці відзначають Великдень: святкові фото та відео з різних міст

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      Христос Воскрес! Так сьогодні заведено вітатись у християн східного обряду. Вони відзначають свято Великодня. Усю ніч у храмах правили святкову літургію. А напередодні до столиці із Єрусалима привезли Благодатний вогонь. І вперше до Православної Церкви України. Як святкують Великдень в Києві, у Львові та на передовій – дізнавалися журналісти 24 каналу.

      Великдень вважається одним з найбільших релігійних свят християнства і найулюбленішим серед українців. 

      Читайте також: Папа Римський Франциск привітав православних християн з Великоднем

      Відучора в українських церквах пасхальний аншлаг. Таким чином люди відзначають Великдень і принагідно моляться за власне щастя та здоров'я близьких.

      Цей Великдень для більшості вірян особливий. Адже відзначають його вперше в історії в автокефальній і незалежній Православній церкві України. Напередодні в однмоу з найголовніших її хармів – Володимирському соборі – запалили Благодаткний вогонь, який привезла українська делигація прямісінько з Храму Гробу Господнього в Єрусалимі. Тож для вірян української церкви цей Великдень подвійне свято.

      Вчора всенічне бдіння очолив блаженніший метрополит Епіфаній. Було дуже волелюдно і потік людей не припиняється зі вчорашнього дня аж до сьогодні. І ми бачимо, що тисячі вірян приходять, щоб посвятити свої паски, приношення. І тим самим помолитися Богу і подякувати за те, що Христос воскрес і кожну людину визволив від смерті,
      ​– розповів диякон УПЦ Михайло Омелян.

      великдень в україні
      Віряни принесли свої кошики на освячення

      Великдень – найпопулярніше свято українців. Це порахували у Київсбькому інституті соціології. Майже 90% вважають його найулюбленішим . І воно очолює топ-5 популярних свят, які відзначають українці. Випереджає навіть Різдво та новий рік. А цього року, після отримання Томосу українською церквою, кількість вірян, які прийшли до храмів святкувати, – збільшилась в рази.

      кміс великдень популярне свято
      За рейтингами КМІС Великдень – найбільш популярне свято

      Як святкують Великдень у Львові

      Народні гуляння та гаївки – так святкують Великдень у Львові. Традиційним місцем є Шевченківський гай – музей під відкритим небом. Сюди приходять сотні людей у вишиванках. Тут водять гаївки, беруть участь у майстер-класах, наприклад, з бойового мистецтва козаків чи малювання писанок.

      Чи не найголовнішим дійством є масовий флешмоб. За руки мають взятися більше одної тисячі людей. Вони утворять велику гаївку та пройдуть Алеєю Благословення.

      Розважають людей етномузикою. До Львова приїхали хор з Нідердандів та ансамбль з Австрії. Святкування у гаю триватимуть два дні: сьогодні і завтра – на обливний понеділок.

      великдень у львові
      Попри похмуру погоду до Шевченківського гаю прийшло чимало людей

      великдень у львові
      Вони вчаться малювати писанки

      великдень у львові
      Фотографуються, водять гаївки

      великдень у львові
      Слухають етномузику та співають пісень

      Як святкують у Києві

      У Києві – дощ, але це не заважає українцям святкувати Великдень. Люди досі йдуть до Михайлівського собору святити кошики. Настрій в усіх піднесений та святковий.

      Поряд триває фестиваль "Твоя Пасха-Fest". Там виступають різні гурти, а також продать смаколики. Основна мета заходу – зібрати гроші на спецобладнання для військового госпіталю, тому люди охоче купують паски та солодощі. 

      великдень у києві
      Михайлівський собор на Великдень

      Відео: як світкують Великдень у Києві та у Львові – розповіли і показали кореспонденти 24 каналу

      Великдень на передовій

      Не забувають про християнське свято і на фронті. Воїни Об'єднаних сил не завжди мають можливість сходити до церкви, проте привітати друзів та близьких не забувають.

      Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, злагоди в родині, щоб скоріше закінчилась ця війна. Передаю ще своїй дружині вітання, синові – щоб всі були здорові та щасливі! Слава Украіні!
      – привітав українців військовослужбовець ЗСУ Михайло.

      Військові кажуть, що ніч пройшла на диво спокійно, хоч бойовики і порушували режим тиші. Ранок деякі воїни почали коротким Великоднім шикуванням. Волонтери привезли паски, а на шикування приїхали військові капелани і освятили їх. Бо навіть попри війну тут не забувають про цінності і традиції. Адже це іх робить ближче до рідних, і дарує трохи тепла – хоч і далеко від дому. 

      великдень на передовій
      Великдень на передовій

      blog_ava
      Навколо традицій: як святкують Пасху в різних регіонах України
      сьогодні
      5072
      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Новини Києва Новини Львова Війна на Донбасі Великдень
      Джерело: 24 канал
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