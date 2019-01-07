Як українці зустріли Томос у Києві та як реагували в УПЦ МП

Томос у Києві – цей подарунок зробили українським вірянам до Різдва. Усі, хто забажав, могли побачити історичний документ про створення Православної церкви України. Його урочисто привезли до Софійського собору. Тим часом вже майже 40 церков колись Московського патріархату зі всієї України приєдналися до незалежної від Кремля церкви.

У Святій Софії відбулася Різдвяна літургія. До храму занесли сувій і розгорнули його на спеціальній підставці. За церковними процедурами спостерігали священики з різних парафій, кількадесят вірян, військові капелани, президент з родиною та міністри.

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Молитви за мир і українських армійців прочитав настоятель Православної церкви України Епіфаній.

Теплі вітання передаємо збройним силам України і усім нашим мужнім захисникам, які жертовно захищають Батьківщину,

– сказав Епіфаній.

За дві з половиною години служба завершилася. Томос обережно згорнули і перенесли до Трапезної церкви, розмістили під товстим склом, навколо поставили чотирьох охоронців. Тут на Томос могли подивитися усі охочі.

Що таке Томос?Це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

Документ привезли до України у Різдвяну ніч. Як розповів отець Петро – літаком, у спеціальному тубусі. Тисячі людей вишикувались у чергу через всю Софійську площу, аби побачити Томос, попри мороз, сніг і години очікування.

"Я пишаюся тим, що ми живем у таку історичну епоху, і хочу бути причетна до цього дійства", – розповіла киянка Світлана. Киянин Микола зазначив, що вважає отримання Томосу чи не найбільшою подією тисячоліття.

Україна отримала Томос: дивіться відео

У Трапезний храм запускали групами. Зайшовши всередину, люди фотографувалися та не стримували емоцій, ба навіть сліз – щасливі побачити історію на власні очі. Адже вже наступного дня, 8 січня, Томос повезуть назад до Стамбула. На ньому ще мають розписатися всі члени Вселенського синоду. І за кілька днів документ остаточно повернуть Україні.

А поки у Києві завершують усі формальності, по всій Україні віряни масово переходять до нової помісної церкви.

Як створювали Православну церкву України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної помісної церкви. 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем її став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній, кандидатуру якого підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.

Митрополит Симеон теж приїхав на Різдвяну службу з Вінниці. Він одним з перших оголосив про перехід своєї парафії до нової Церкви. За ним пішли й інші громади – зараз таких в Україні уже біля 40. Аби відстежувати їх – навіть створили інтерактивну мапу. Так, на Черкащині одразу три села відмовились від Московського патріархату.

Наприклад, у селі Мала Маньківка перейти до нової Церкви на загальних зборах селянам запропонував священик.

Ми хочемо запевнити всіх, у кого є сумніви, щодо нашого рішення: ми його прийняли не тому, що нами керують або політичні, або особисті інтереси, або бажання комусь насолити. Нами керує любов до церкви, бажання їй блага і процвітання,

– запевнив настоятель церкви села Мала Маньківка Микола Варивода.

У селі уже понад 20 років є лише один храм, і він належав до Московського патріархату. Церков же Київського підпорядкування поблизу не було.



Епіфаній проводить Різдвяну літургію у Святій Софії

Тим часом священиків Московського патріархату обурюють зміни. У прес-службі заявили, закон про перейменування на Російську православну церкву порушує Конституцію. І юридичний відділ церкви збирається оскаржувати його в суді.

Ми маємо намір захищати свої права всіма законними способами. Нами було надіслано звернення до президента – застосувати право вето. Але, як ми бачимо, він таким правом не скористався. Крім цього, оскільки бачимо порушення конституційних норм і принципів, ми ініціюємо звернення до Конституційного Суду,

– заявив протоієрей, голова юридичного відділу УПЦ МП Олександр Бахов.

Російські ресурси вдаються до провокацій. Так, у Святвечір закликали парафіян прийти захищати Свято-Преображенський собор у Вінниці. Бо його нібито хочуть захопити "нацисти". Але українська церква вже існує – із офіційним Томосом і парафіянами.

До слова, раніше 24 канал писав, що в Україні визначилися із найпопулярнішим словом 2018 року. Ним став іменник "томос", який донедавна був відомим лише вузькому колу посвячених у релігійну термінологію людей.