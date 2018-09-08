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Як українцям порозумітися з поляками: посол озвучив єдиний спосіб

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Дещиця назвав спосіб як порозумітися українцям і полякам
Дещиця назвав спосіб як порозумітися українцям і полякам / Фото з відкритих джерел

Єдиний шлях вирішити конфлікт між українцями і поляками, який виник через різне трактування спільного минулого України і Польщі - це фаховий діалог на рівні істориків, подалі від політики.

Таку думку висловив посол України в Польщі Андрій Дещиця в інтерв'ю "Главкому".

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Коли ми говоримо про напруження в польсько-українських відносинах, то я можу сказати, що воно стосується тільки історичного аспекту. Воно стосується різного трактування нашого спільного минулого,
– зауважив він.

Дипломат розповів, що найперше, йдеться про роки Другої світової війни. 

"На мою думку, тема Волинської трагедії стала предметом обговорення, предметом політичних заяв, дискусій з декількох причин. Перш за все, питання історичного минулого у програмі правлячої партії "Право і справедливість" стоїть досить високо у їхній політичній стратегії. І це не стосується лише України. Питання історії для них є гострим і в спілкуванні з іншими країнами, і всередині самої Польщі", – сказав Дещиця.

Український посол зазначив, що другим є питання історичного минулого, яке перейшло з площини експертів та істориків в площину заяв політиків.

"І політики почали використовувати це дуже часто. Тут є велика небезпека. Нам треба шанувати історію, нам треба пам’ятати свою історію, але не використовувати її для політики", – наголосив Дещиця.

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На думку дипломата, третім пунктом у питанні конфлікту українців і поляків є Росія, яка зацікавлена в тому, щоби між двома державами не було єдності, і щоби Польща не підтримувала Україну в стратегічно важливих для Києва питаннях.

Росія використовує історичне минуле, граючи на емоціях поляків суспільства, щоб вбити клин між Україною та Польщею. Водночас, у Польщі починають усвідомлювати, що розмовляти з українцями з позиції сили чи тиску – безрезультатно. Єдиний шлях – фаховий діалог на рівні істориків, подалі від політики,
– підкреслив він.

Окрім того, посол розповів, що для того, аби повернути цей дискурс з політичної площини до діалогу істориків, необхідно доносити до політиків важливість "уроків" спільної історії України і Польщі. 

"Чого вчить нас історія? Коли Україна і Польща починали між собою сваритися, коли ми починали між собою воювати, то в результаті це шкодило одній і іншій державі. Свою свободу втрачала Україна і втрачала Польща. Історичне минуле має нас вчити як будувати майбутнє. Історичне минуле з історичної давності і з років Другої світової війни показує, що боротьба між Україною і Польщею не приводила до добра, ні для одної, ні для іншої сторони. Нам це треба доносити до політиків. А історія ніколи не буде однаково оцінена однією чи іншою стороною, завжди будуть розбіжності. І це нормально", – підсумував Дещиця.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Новини Польщі Історія
Джерело: 24 Канал
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