Як унікальний авторський продукт "крафт" отримав неабияку цінність

Уявіть собі Україну 19-го століття – тьмяне мерехтіння гасових ламп, а також домашні лабораторії, де у пориві натхнення створювалось неповторне. Серед великої кількості речей у час споживацького суспільства – авторський продукт мав велику цінність. Бажання людини створювати і відкривати нові шляхи поклало початок крафтового виробництва.

Слово "крафт" у перекладі з англійської означає – ремесло. І справді, крафтова продукція – це не данина моді, яку бездумно наслідують ті, хто хоче привернути до себе увагу.

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Саме на принципах крафту тримались винаходи Клима Житника. Дослідник і новатор 19-го сторіччя вивчав цілющі властивості трав, розробляв рецепти настоянок та вважався експертом із екстрагування та мацерації лікарських рослин.



Клим Житник – геній, який знав кожну насінину

Народився на Чернігівщині, навчався в Харкові, жив у Європі та Канаді. Співпрацював та приятелював із майбутнім нобелівським лауреатом імунологом Іллею Мечниковим.



Клим Житник часто розробляв трав'яні настоянки

Нарешті, результати роботи Житника знову повернулися на Батьківщину. Тепер і в Україні можна спробувати справжній крафт, створений за віковими рецептами її найзавзятіших та найталановитіших майстрів.

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