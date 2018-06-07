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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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Телеканал новин 24 Програми Факти про Клима Житника
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Як унікальний авторський продукт "крафт" отримав неабияку цінність

Факти про Клима Житника 24 Читать новость на русском

Уявіть собі Україну 19-го століття – тьмяне мерехтіння гасових ламп, а також домашні лабораторії, де у пориві натхнення створювалось неповторне. Серед великої кількості речей у час споживацького суспільства – авторський продукт мав велику цінність. Бажання людини створювати і відкривати нові шляхи поклало початок крафтового виробництва.

Слово "крафт" у перекладі з англійської означає – ремесло. І справді, крафтова продукція – це не данина моді, яку бездумно наслідують ті, хто хоче привернути до себе увагу.

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Саме на принципах крафту тримались винаходи Клима Житника. Дослідник і новатор 19-го сторіччя вивчав цілющі властивості трав, розробляв рецепти настоянок та вважався експертом із екстрагування та мацерації лікарських рослин.

насіння
Клим Житник – геній, який знав кожну насінину

Народився на Чернігівщині, навчався в Харкові, жив у Європі та Канаді. Співпрацював та приятелював із майбутнім нобелівським лауреатом імунологом Іллею Мечниковим.

трав'яні настоянки
Клим Житник часто розробляв трав'яні настоянки

Нарешті, результати роботи Житника знову повернулися на Батьківщину. Тепер і в Україні можна спробувати справжній крафт, створений за віковими рецептами її найзавзятіших та найталановитіших майстрів.

Більше – дивіться у програмі.

Теги: Факти про Клима Житника
Джерело: 24 канал
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