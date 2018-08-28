Як уникнути депресії після відпустки: поради психолога

Часто замість піднесення після відпустки з'являється роздратування, депресія та інші неприємні відчуття. То що ж з цим робити і як вийти з пригніченого стану?

Зазвичай, під час відпустки людина отримує багато нових вражень та нових людей, і як би це банально не звучало, це втомлює, передає ВВС.

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Тож зі слів психолога Олени Савинова, варто відпочити від відпочинку – потрібен період адаптації. Варто добре виспатись, побути наодинці тощо і тимчасова емоційна і фізична втома за короткий час мине.

Та якщо це не допомогло, і у вас далі відчуття пригніченості та інших неприємних відчуттів – не варто приймати радикальних рішень на кшталт звільнення з роботи.

Спробуйте вириватися з рутини (прибирання, робота, покупки на ринку, прасування). Вранці прийміть душ – це допоможе освіжитися і поїдьте спонтанно кудись на кілька годин чи на кілька днів.

Спробуйте цей день прожити в режимі "тут і тепер" – милуйтесь навколишніми пейзажами та природою. Це допоможе психіці вимкнути режим узагальнення – перестануть дратувати дрібниці і вдасться заспокоїтись.

Ще один спосіб урятуватись від депресії після відпустки – арт-терапія. Спробуйте себе уявити письменником чи художником. І не кажіть, що ви не вмієте чи що вже запізно.

Або ж згадайте за давнє хобі, яким ви давно не займались. Це також допоможе впоратись з негативом всередині.

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