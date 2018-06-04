Як уникнути герпесу: поради дерматолога

Герпес на губах є досить поширеним захворюванням, він розвивається з вірусу простого герпесу першого типу. 95% населення є довічними носіями герпесу шкіри.

Професор курсу дерматовенерології Тернопільського державного медичного університету Світлана Галникіна розповіла декілька правил, які можуть зменшити ризик інфікування герпесом, пише Живи Активно.

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Потрібно мити руки з милом після того, як ви прийшли додому. Не варто користуватися чужою косметикою та позичати власну комусь.

Дерматолог застерігає від використання тестових зразків у магазинах. Вони можуть містити величезну кількість хвороботворних мікроорганізмів і вірусів, які можуть бути небезпечнішим, ніж герпес.

Потрібно вести здоровий спосіб життя, правильно харчуйтеся та не використовуйте занадто жорсткі дієти, щоб схуднути у короткий період часу.

Лікар радить користуватися презервативами, особливо якщо у людини новий партнер.

Варто обмежити спілкування зі знайомим, у яких загострення герпетичної інфекції.

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