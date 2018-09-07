13:29
7 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
24°C 19°C
  • субота
    24°C 17°C
  • неділя
    23°C 16°C
  • понеділок
    20°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Військова церква у Росії. Жиріновський стає Сталіним
Вєсті Кремля
20:50, 6 вересня
Вєсті.UA. Вживані гелікоптери Авакова. Донецьк перейменують на честь Захарченка
Вєсті.UA
19:47, 6 вересня
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Тотальна цензура
Згадати все
13:44, 5 вересня
Телеканал новин 24 Новини Лікування
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Як уникнути інсультів та серцевих нападів: простий спосіб

1394 Читать новость на русском
Як уникнути інсультів та серцевих нападів
Як уникнути інсультів та серцевих нападів / eldictamen.mx

Фахівці канадського Дослідницького центру біотехнологій встановили, яку їжу потрібно їсти, щоб захистити організм від серцево-судинних хвороб.

Результати дослідження опублікували на MedicalXpress.

Читайте також: Назвали вид спорту, що здатний продовжити життя на 10 років

Медики зазначаюсь, що білок плазми крові аполіпотпротеін A-IV (ApoA-IV) сприяє профілактиці серцево-судинних захворювань. Його рівень збільшується після вживання їжі.

Як уникнути інсультів та серцевих нападів
Як уникнути інсультів та серцевих нападів

Вчені пояснюють, що ApoA-IV є фактором, що пригнічує активність тромбоцитів. Він блокує білок глікопротеїн IIb / IIIa (интегрин αIIbβ3), який бере участь у процесі склеювання клітин між собою. остання призводить до закупорювання судин та тромбозу, що є основними причинами серцево-судинних хвороб.

ApoA-IV полегшує кровообіг майже відразу ж після прийому їжі, що містить ненасичені жири. Найбільша його активність вночі, а найменша – вранці. Це пояснює, чому інсульти виникають зранку.

Висновок вчених такий: щоб запобігти серцево-судинним хворобам необхідно вживати їжу з високим вмістом ненасичених жирів.

Продукти, що містять ненасичені жири:

  1. риба;
  2. морепродукти;
  3. рослинні олії;
  4. горіхи і олійні насіння;
  5. м’ясо та яйця;
  6. овочі.

Продукти, що містять ненасичені жири
Продукти, що містять ненасичені жири

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Лікування Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому Citroen C1 подобається і хлопчикам, і дівчаткам?
6 вересня, 18:30 Чому Citroen C1 подобається і хлопчикам, і дівчаткам?
Ryanair запустить 7 нових рейсів між Україною та Польщею
сьогодні, 10:03 Ryanair запустить 7 нових рейсів між Україною та Польщею
5 потужних природних антибіотиків
4 жовтня 2016 , 10:58 12
Перші тривожні ознаки діабету – це треба знати
 23 жовтня 2016 , 17:08
Як уникнути проблем із зубами мудрості: поради стоматологів
 25 травня , 12:32
Як витягнути кліща в домашніх умовах: популярний лайфхак
 3 травня , 17:42
Як одеські клоуни лікують важкохворих дітей сміхотерапією
 19 березня , 10:48
Екзема у немовлят: правила догляду і гігієни
 21 серпня , 18:58
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук