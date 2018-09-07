Як уникнути інсультів та серцевих нападів: простий спосіб
Фахівці канадського Дослідницького центру біотехнологій встановили, яку їжу потрібно їсти, щоб захистити організм від серцево-судинних хвороб.
Результати дослідження опублікували на MedicalXpress.
Читайте також: Назвали вид спорту, що здатний продовжити життя на 10 років
Медики зазначаюсь, що білок плазми крові аполіпотпротеін A-IV (ApoA-IV) сприяє профілактиці серцево-судинних захворювань. Його рівень збільшується після вживання їжі.
Як уникнути інсультів та серцевих нападів
Вчені пояснюють, що ApoA-IV є фактором, що пригнічує активність тромбоцитів. Він блокує білок глікопротеїн IIb / IIIa (интегрин αIIbβ3), який бере участь у процесі склеювання клітин між собою. остання призводить до закупорювання судин та тромбозу, що є основними причинами серцево-судинних хвороб.
ApoA-IV полегшує кровообіг майже відразу ж після прийому їжі, що містить ненасичені жири. Найбільша його активність вночі, а найменша – вранці. Це пояснює, чому інсульти виникають зранку.
Висновок вчених такий: щоб запобігти серцево-судинним хворобам необхідно вживати їжу з високим вмістом ненасичених жирів.
Продукти, що містять ненасичені жири:
- риба;
- морепродукти;
- рослинні олії;
- горіхи і олійні насіння;
- м’ясо та яйця;
- овочі.
Продукти, що містять ненасичені жири
Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.