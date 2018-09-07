Як уникнути інсультів та серцевих нападів: простий спосіб

Фахівці канадського Дослідницького центру біотехнологій встановили, яку їжу потрібно їсти, щоб захистити організм від серцево-судинних хвороб.

Результати дослідження опублікували на MedicalXpress.

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Медики зазначаюсь, що білок плазми крові аполіпотпротеін A-IV (ApoA-IV) сприяє профілактиці серцево-судинних захворювань. Його рівень збільшується після вживання їжі.



Як уникнути інсультів та серцевих нападів

Вчені пояснюють, що ApoA-IV є фактором, що пригнічує активність тромбоцитів. Він блокує білок глікопротеїн IIb / IIIa (интегрин αIIbβ3), який бере участь у процесі склеювання клітин між собою. остання призводить до закупорювання судин та тромбозу, що є основними причинами серцево-судинних хвороб.

ApoA-IV полегшує кровообіг майже відразу ж після прийому їжі, що містить ненасичені жири. Найбільша його активність вночі, а найменша – вранці. Це пояснює, чому інсульти виникають зранку.

Висновок вчених такий: щоб запобігти серцево-судинним хворобам необхідно вживати їжу з високим вмістом ненасичених жирів.

Продукти, що містять ненасичені жири:

риба; морепродукти; рослинні олії; горіхи і олійні насіння; м’ясо та яйця; овочі.



Продукти, що містять ненасичені жири