Як уникнути інсульту: у МОЗ дали прості рекомендації

Здорове харчування, регулярні заняття спортом, відмова від шкідливих звичок та регулярні консультації з лікарем допоможуть запобігти інсульту.

Про це у Facebook написала в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

"Якщо ваш лікар вважає, що ви є в групі ризику щодо інсульту, перегляньте спосіб життя", – наголосила вона.

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Супрун пояснила, що інсульт – це серйозна та небезпечна для життя хвороба, яка виникає, коли мозок припиняє забезпечуватися кров’ю.

"Чим швидше пацієнт з інсультом отримає лікування, тим менші будуть наслідки хвороби", – нагадала урядовець.