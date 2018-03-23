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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Як уникнути інсульту: у МОЗ дали прості рекомендації

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Як вберегтися від інсульту
Як вберегтися від інсульту / Фото з відкритих джерел

Здорове харчування, регулярні заняття спортом, відмова від шкідливих звичок та регулярні консультації з лікарем допоможуть запобігти інсульту.

Про це у Facebook написала в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

"Якщо ваш лікар вважає, що ви є в групі ризику щодо інсульту, перегляньте спосіб життя", – наголосила вона.

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Супрун пояснила, що інсульт – це серйозна та небезпечна для життя хвороба, яка виникає, коли мозок припиняє забезпечуватися кров’ю.

"Чим швидше пацієнт з інсультом отримає лікування, тим менші будуть наслідки хвороби", – нагадала урядовець.

Теги: LifeStyle Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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