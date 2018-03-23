Як уникнути інсульту: у МОЗ дали прості рекомендації
Здорове харчування, регулярні заняття спортом, відмова від шкідливих звичок та регулярні консультації з лікарем допоможуть запобігти інсульту.
Про це у Facebook написала в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.
"Якщо ваш лікар вважає, що ви є в групі ризику щодо інсульту, перегляньте спосіб життя", – наголосила вона.
Читайте також: Інсульт – судинна катастрофа: симптоми, перша допомога і профілактика
Супрун пояснила, що інсульт – це серйозна та небезпечна для життя хвороба, яка виникає, коли мозок припиняє забезпечуватися кров’ю.
"Чим швидше пацієнт з інсультом отримає лікування, тим менші будуть наслідки хвороби", – нагадала урядовець.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі