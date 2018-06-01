Як уникнути найпоширеніших травм під час фізичної активності

Майже завжди травма під час занять спортом означає, що ви зробили щось неправильно. Аби цього не сталось – варто знати про декілька корисних секретів.

"Коліно бігуна"

Однією з найпоширеніших травм під час бігу є такий біль у коліні як синдром тертя іліотібіального тракту, передає Lifehacker.

Читайте також: Медики назвали 8 інфекцій, які "живуть" у тренажерному залі

Також "коліно бігуна" може спіткати велосипедистів, футболістів та баскетболістів. Спершу під час тренувань починає боліти із зовнішнього боку суглоба, а далі коліно може боліти і при звичайній ходьбі.

Щоб цього не сталось, фахівці рекомендують носити спеціальне взуття для кожного виду тренувань, слідкувати за технікою вправ та збільшувати навантаження поступово.

Аби уникнути травм під час занять спортом – носіть спеціальне взуття для кожного виду тренувань

Вивих плеча

Коли головка плечової кістки зміщується і виходить з суглоба – у вас вивих плеча. У групі ризику люди, які займаються бойовими видами мистецтв і гімнастикою. Але розтягнення зв'язок можна отримати на будь-якому тренажері в спортзалі, в басейні чи на волейбольному майданчику.

Щоб цього не сталось – не треба робити занадто різкі рухи руками та робити тривалі перерви у тренуваннях.

Запалення ахіллового сухожилля

Таке запалення можна отримати в будь-якому виді спорту, де потрібно активно бігати і стрибати. Воно виникає через перенапруження литкових м'язів. Травма є доволі небезпечною, адже без лікування може призвести до розриву сухожилля.

Аби цього не сталось, треба добре розминати ноги за допомогою плавних обертань і розтяжки та тренувати згиначі стегна.

Запалення ахіллового сухожилля можна отримати в будь-якому активному виді спорту

"Лікоть воротаря" або епікондиліт

Запалення групи сухожиль навколо ліктя – ще одна поширена проблема у людей, які активно займаються спортом. Лікоть болить і втрачає рухливість.

Щоб не перепрацювати лікті, треба займатися спортом, використовуючи обидві руки, робити перерви у тренуваннях,

Розтягнення гомілкостоп

Розтягнення зв'язок в гомілковостопному суглобі та можливий їх розрив можна отримати через нестійке положення.

Аби цього не сталось – ноги повинні стояти рівно і впевнено при підйомі гантелей чи випадів ногою. Також корисно відвідувати йогу, де навчать тримати рівновагу.

Фото: Unsplash.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.