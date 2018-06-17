Як уникнути отруєння під час відпочинку: поради лікарів

Літо – період активних відпусток, подорожей та пікніків, а ще, як не прикро, великої кількості харчових отруєнь, до яких найбільше схильні діти, але й від яких не застраховані дорослі.

У теплий період значно зростає ймовірність отруїтися, адже через спеку продукти псуються швидше, ніж зазвичай, пише "Країна здоров'я".

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Тому лікарі нагадали основні правила, які допоможуть уникнути проблем зі здоров'ям під час відпочинку і після нього.

Найперше фахівці радять готувати самостійно. За їхніми словами, не варто скуповувати їжу на ринку перед від'їздом за місто, а краще зробити все самостійно. Це дозволить бути впевненим у тому, що під час готування дотримані всі санітарні норми.

Медики наголошують на тому, що потрібно обов'язково мити руки і свіжі продукти. Вони зауважують, що дуже часто на ринках продавці пропонують на місці спробувати їх товар, щоб переконатися в бездоганному смаку. Проте тут кожного чекає певна небезпека. Адже невідомо, хто до цього чіпав продукти, скільки на них бактерій і бруду, а ходячи по ринку неможливо мати чисті руки.



Під час відпочинку потрібно дотримуватися правил, щоб уникнути отруєння

Лікарі закликають не брати з собою продукти, що швидко псуються – особливо це стосується десертів з білковим кремом.

Для того, щоб уникнути отруєння на відпочинку - треба вживати їжу одразу після приготування. За словами лікарів, у літній спекотний день будь-яка страва стає потенційно небезпечною для травлення, якщо зберігається понад дві години.

Також, варто пам'ятати і про те, що свіжі продукти не можна нарізати на дошці, де раніше нарізали м'ясо або рибу. Так, бактерії з сирого м'яса чи риби проникають в дошку, а потім переселяються в свіжі овочі і потрапляють в організм людини, викликаючи симптоми харчового отруєння.

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