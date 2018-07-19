Як уникнути появи ранньої сивини

Гени в організмі людини, які контролюють імунну систему, беруть участь при збереженні кольорового пігменту у волоссі.

Науковці провели експерименти на мишах, під час яких виявили зв'язок генів, що відповідають за збереження кольорового пігменту у волоссі, з генами, які керують імунною системою організму, що повідомляє Еvrikak.

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Тобто, чим більше організм змушений боротися з вірусами і бактеріями – тим менше кольорового пігменту залишається у волосі. Тож підтримка імунітету в нормі допоможе уникнути багатьох захворювань, зокрема, уникнути ранньої сивини.

Ключову роль у підтримці міцного імунітету відіграє раціон людини, який повинен містити достатньо вітамінів і мінералів. Окрім того, дратівливість, сонливість, слабкість та головний біль можуть свідчити про авітаміноз. Тож варто споживати здорову їжу рослинного походження.

Міцний імунітет вбереже волосся від ранньої сивини

Авітаміноз переважно пов'язаний з неповноцінним харчуванням. Тож влітку особливо важливо їсти овочеві салати, ягоди та фрукти – джерело важливих мікроелементів, мінералів та вітамінів, необхідних для міцного імунітету.

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