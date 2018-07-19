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Як уникнути появи ранньої сивини

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Як уникнути появи ранньої сивини
Як уникнути появи ранньої сивини / politeka.net

Гени в організмі людини, які контролюють імунну систему, беруть участь при збереженні кольорового пігменту у волоссі.

Науковці провели експерименти на мишах, під час яких виявили зв'язок генів, що відповідають за збереження кольорового пігменту у волоссі, з генами, які керують імунною системою організму, що повідомляє Еvrikak.

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Тобто, чим більше організм змушений боротися з вірусами і бактеріями – тим менше кольорового пігменту залишається у волосі. Тож підтримка імунітету в нормі допоможе уникнути багатьох захворювань, зокрема, уникнути ранньої сивини.

Ключову роль у підтримці міцного імунітету відіграє раціон людини, який повинен містити достатньо вітамінів і мінералів. Окрім того, дратівливість, сонливість, слабкість та головний біль можуть свідчити про авітаміноз. Тож варто споживати здорову їжу рослинного походження. 

Міцний імунітет вбереже волосся від ранньої сивини

Міцний імунітет вбереже волосся від ранньої сивини

Авітаміноз переважно пов'язаний з неповноцінним харчуванням. Тож влітку особливо важливо їсти овочеві салати, ягоди та фрукти – джерело важливих мікроелементів, мінералів та вітамінів, необхідних для міцного імунітету.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Краса Профілактика захворювань Лікування
Джерело: 24 Канал
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