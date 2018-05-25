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Як уникнути проблем із зубами мудрості: поради стоматологів

881 Читать новость на русском
Зубна біль
Зубна біль / tmjtreatmentsc.com

Зуби мудрості виростають найпізніше і якщо не стежити за прорізуванням, то можна нашкодити своєму здоров’ю.

Найчастіше ускладнення при прорізуванні зубів – запалення навкозубних тканин, пише "Країна здоров'я". Вони ще називають цей процес перикоронаритом.

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Все тому, що під час прорізування зуба мудрості, утворюється горбок. Останній покривається слизовою оболонкою. Внаслідок пережовування їжі цей капюшон травмується. Бактерії, які потрапляють до ранки, спричиняють гнійне запалення.

Через виникнення перикоронариту зазнає шкоди весь організм. Через це збільшується температура тіла, виникає головний біль при ковтанні, з’являється набряк щік та запалення лімфовузлів.

Стоматологи не радять займатися самолікування, вони переконують, що варто звернутися по допомогу до фахівців. Лікарі зазначають, що при прорізуванні зубів не слід зігрівати хворе місце, полоскати гарячими розчинами та прикладати знеболювальні.

Можна взяти анальгетик та прополоскати порожнину рота холодним розчином з соди.

До слова, у Великобританії ввели державний податок на цукор через сумну статистику видалення зубів у дітей. Та окрім зменшення вживання цукру, варто стежити за гігієною ротової порожнини у свого чада.

Теги: Здоров'я Лікування Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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