Як уникнути ранньої смерті: науковці назвали простий спосіб

Зменшити ймовірність ранньої смерті ефективно допомагає вживання горіхів. Цей продукт здатний знижувати ймовірність розвитку ряду серйозних хвороб, таких як діабет, рак і нейродегенеративні патології, констатували наукові фахівці.

Про це йдеться у результатах дослідження проведених Університетом Маастрихта.

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Науковці проаналізували зібрані за десятирічний період дані про 120 тисяч чоловіків і жінок віком від 55 до 69 років. З’ясувалося, що люди, які вживали хоча б 10 грамів горіхів щодня, протягом наступних після експерименту десяти років відрізнялися більш низьким ризиком померти раніше часу.

Зокрема, такий ризик передчасної смерті у них був знижений на 23%.

Вчені відзначили, що любителі горіхів краще захищені від діабету, раку, деменції і респіраторних хвороб, а також мають в цілому більш здоровий раціон харчування – їдять більше фруктів і овочів, вживають менше шкідливої їжі.



Горіхи можуть продовжити життя

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