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      Як уникнути ранньої смерті: науковці назвали простий спосіб

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      Горіхи зменшують ризик виникнення багатьох захворювань
      Горіхи зменшують ризик виникнення багатьох захворювань / mashed.com

      Зменшити ймовірність ранньої смерті ефективно допомагає вживання горіхів. Цей продукт здатний знижувати ймовірність розвитку ряду серйозних хвороб, таких як діабет, рак і нейродегенеративні патології, констатували наукові фахівці.

      Про це йдеться у результатах дослідження проведених Університетом Маастрихта.

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      Науковці проаналізували зібрані за десятирічний період дані про 120 тисяч чоловіків і жінок віком від 55 до 69 років. З’ясувалося, що люди, які вживали хоча б 10 грамів горіхів щодня, протягом наступних після експерименту десяти років відрізнялися більш низьким ризиком померти раніше часу.

      via GIPHY

      Зокрема, такий ризик передчасної смерті у них був знижений на 23%.

      Вчені відзначили, що любителі горіхів краще захищені від діабету, раку, деменції і респіраторних хвороб, а також мають в цілому більш здоровий раціон харчування – їдять більше фруктів і овочів, вживають менше шкідливої їжі.

      Горіхи можуть продовжити життя
      Горіхи можуть продовжити життя

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове харчування Довголіття
      Джерело: 24 Канал
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