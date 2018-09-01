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Як уникнути ревнощів між дітьми

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Як уникнути ревнощів між дітьми
Як уникнути ревнощів між дітьми / tntportal.ba

З народженням нових дітей молодшому малюку буде діставатися більше мами через його беззахисність. Через це часто у старшої дитини з'являються ревнощі.

У великій родині діти вчаться поступатися, зменшуються прояви егоїзму, передає Nashamama.

Але аби між дітьми не спалахнула конкуренція та ревнощі, батькам варто "озброїтись" простими правилами, як цього уникнути.

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1. Слідкуйте за тим, що ви говорите дітям, думайте про те, як вони це сприймають. Будьте справедливі, адже брати і сестри стежать навіть за кожним прихильним поглядом чи усмішкою. Тож якщо хвалите, то хваліть обох.

2. Не дозволяйте старшій дитині ображати молодшу, або заважати їй бавитись. Фахівці рекомендують іноді пограти в "маленьку" дитину зі старшою – поносити її на руках, загорнути у ковдру.

3. Не принижуйте дітей, особливо в присутності один одного, не карайте їх фізично. Попросіть рідних і друзів, приходячи на день народження до когось з дітей з подарунком приносити щось і для іншого.

4. Якщо купуєте їм іграшки або смаколики – завжди розраховуйте на двох і обов'язково вчіть ділитися.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Діти
Джерело: 24 Канал
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