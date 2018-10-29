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      Як уникнути розмноження бактерій на кухні: прості поради

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      Як уникнути розмноження бактерій на кухні
      Як уникнути розмноження бактерій на кухні / di-via.ru

      Якщо не стежити за чистотою на кухні, то тут буде чудове середовище для розмноження бактерій, через які їжа може стати отруйною і небезпечною для здоров'я.

      Згідно зі статистикою, лише у США щороку реєструють близько 76 мільйонів захворювань, пов'язаних з продуктами харчування, і більшість таких випадків спричинені саме бактеріями з кухні, передає "Живи активно".

      Повністю очистити кухню від мікробів неможливо, але можна суттєво зменшити їхню кількість. Кілька простих правил допоможуть уникнути розмноження небезпечних мікроорганізмів на кухні.

      Читайте також: Як довго бактерії та віруси живуть у помешканні

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      1. Ретельно мийте руки, перш, ніж приступити до приготування їжі.

      2. Мийте руки кожного разу після того, як брали сире м'ясо, рибу або овочі.

      3. Мийте руки, коли ви переходите від однієї групи продуктів до іншої, так ви уникнете перехресного зараження.

      4. Щодня обробляйте кухонні губки у мікрохвильовій печі протягом 1 хвилини, поки з них не піде пар.

      5. Регулярно (хоча б через день) періть або обробляйте у мікрохвильовій печі всі ганчірки та рушники.

      6. Раз на тиждень проводьте санітарну обробку кухонної мийки, зливного отвору і коліна зливної труби – для цього вливайте в мийку розчин 1 чайна ложки (5 мл) хлорки на 1 л води, або інший дезінфікуючий засіб.

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      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Поради Здоров'я
      Джерело: 24 Канал
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