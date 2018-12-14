Як уникнути сімейних конфліктів та депресій після народження дитини

З появою дитини у сім’ї додаються обов’язки, на виконання яких потрібно більше часу. Виконуючи більше обов’язків, ми жертвуємо чимось іншим, до прикладу, сном.

Лікар Євген Комаровський вважає, що дефіцит сну – одна з найбільш гострих проблем материнства, йдеться у дописі в Instagram.

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Навіть найбільш турботливий чоловік не може розв'язувати проблему, оскільки він не може прикласти малюка до грудей. В основі всіх нераціональних рішень, сімейних конфліктів, депресій лежить саме дефіцит сну жінки.

"Повноцінний сон молодої матері – це основа здоров'я дитини і основа існування люблячої, безконфліктної сім'ї",

– переконаний лікар.

Комаровський зазначає, що ієрархія сімейних цінностей протягом найближчого часу повинна виглядати так:

безпека дитини; харчування дитини; сон мами.

І тільки потім все інше.

Якщо жінці хочеться спати, то не варто займатися домашніми справами. Спершу необхідно добре виспатися, а вже потім прибирати, прати, прасувати, витирати, мити, готувати, любити, виховувати, тощо.



Спершу жінці необхідно добре виспатися, а потім робити домашні справи

Євген Комаровський переконаний, що краще бути доброю і адекватною мамою в пилюці і брудному халаті, ніж сходити з розуму в чистоті і ситості.

Тому дитячий лікар радить передбачити проблеми зі сном після пологів. Спробуйте обговорити до народження дитини пріоритети та розподілити сімейні обов’язки. При цьому спокійно та терпляче вислуховуйте аргументи, йдіть на зустріч. Пам'ятайте, що досягнути взаєморозуміння складно, коли ви не спали всю ніч і на руках плаче дитина.

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