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      Як уникнути сімейних конфліктів та депресій після народження дитини

      240 Читать новость на русском
      Як уникнути сімейних конфліктів та депресій
      Як уникнути сімейних конфліктів та депресій / pregnantandperfect.com

      З появою дитини у сім’ї додаються обов’язки, на виконання яких потрібно більше часу. Виконуючи більше обов’язків, ми жертвуємо чимось іншим, до прикладу, сном.

      Лікар Євген Комаровський вважає, що дефіцит сну – одна з найбільш гострих проблем материнства, йдеться у дописі в Instagram.

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      Навіть найбільш турботливий чоловік не може розв'язувати проблему, оскільки він не може прикласти малюка до грудей. В основі всіх нераціональних рішень, сімейних конфліктів, депресій лежить саме дефіцит сну жінки.

      "Повноцінний сон молодої матері – це основа здоров'я дитини і основа існування люблячої, безконфліктної сім'ї",
      –  переконаний лікар.

      Комаровський зазначає, що ієрархія сімейних цінностей протягом найближчого часу повинна виглядати так:

      1. безпека дитини;
      2. харчування дитини;
      3. сон мами.

      І тільки потім все інше.

      Якщо жінці хочеться спати, то не варто займатися домашніми справами. Спершу необхідно добре виспатися, а вже потім прибирати, прати, прасувати, витирати, мити, готувати, любити, виховувати, тощо.

      Спершу жінці необхідно добре виспатися, а потім робити домашні справи
      Спершу жінці необхідно добре виспатися, а потім робити домашні справи

      Євген Комаровський переконаний, що краще бути доброю і адекватною мамою в пилюці і брудному халаті, ніж сходити з розуму в чистоті і ситості.

      Тому дитячий лікар радить передбачити проблеми зі сном після пологів. Спробуйте обговорити до народження дитини пріоритети та розподілити сімейні обов’язки. При цьому спокійно та терпляче вислуховуйте аргументи, йдіть на зустріч. Пам'ятайте, що досягнути взаєморозуміння складно, коли ви не спали всю ніч і на руках плаче дитина.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Дефицит сна — одна из наиболее острых проблем материнства. Даже самый заботливый муж не в состоянии решить эту проблему, поскольку при всем желании не может приложить младенца к груди. ⠀ Именно дефицит сна лежит в основе нерациональных решений, семейных конфликтов, депрессий. ⠀ Полноценный сон молодой матери — это основа здоровья ребенка и основа существования любящей, бесконфликтной семьи. ⠀ Иерархия семейных ценностей в течение ближайшего времени выглядит так: безопасность ребенка — питание ребенка — сон мамы. И только потом уже все остальное. ⠀ Хочется спать? Никаких домашних дел! Сначала выспаться и только потом убирать, стирать, гладить, вытирать, мыть, готовить, любить, воспитывать и т. д. и т. п. ⠀ Лучше быть доброй и адекватной в пыли и грязном халатике, нежели сходить с ума в чистоте и сытости. ⠀ Отсюда еще один совет (возможно, он пригодится на этапе подготовки к рождению еще одного ребенка): ⠀ предвидя появление проблем со сном, обязательно обсудите приоритеты и распределите семейные обязанности до родов. Спокойно разговаривать, терпеливо выслушивать аргументы, идти навстречу и добиваться взаимопонимания очень трудно, когда позади бессонная ночь, а на руках плачущее дитя. ⠀ *** ⠀ Данная публикация представляет собой адаптированный к формату Instagram фрагмент новой книги Е. О. Комаровского «365 советов на первый год жизни вашего ребенка». ⠀ #докторкомаровский #365советов #семья #сон #новорожденный #отношения #воспитание

      A post shared by Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy) on

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      Теги: Здоров'я Психологія Лікар Євген Комаровський Жіноче здоров’я
      Джерело: 24 Канал
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