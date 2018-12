Як уникнути сімейних конфліктів та депресій після народження дитини

Дефицит сна — одна из наиболее острых проблем материнства. Даже самый заботливый муж не в состоянии решить эту проблему, поскольку при всем желании не может приложить младенца к груди. ⠀ Именно дефицит сна лежит в основе нерациональных решений, семейных конфликтов, депрессий. ⠀ Полноценный сон молодой матери — это основа здоровья ребенка и основа существования любящей, бесконфликтной семьи. ⠀ Иерархия семейных ценностей в течение ближайшего времени выглядит так: безопасность ребенка — питание ребенка — сон мамы. И только потом уже все остальное. ⠀ Хочется спать? Никаких домашних дел! Сначала выспаться и только потом убирать, стирать, гладить, вытирать, мыть, готовить, любить, воспитывать и т. д. и т. п. ⠀ Лучше быть доброй и адекватной в пыли и грязном халатике, нежели сходить с ума в чистоте и сытости. ⠀ Отсюда еще один совет (возможно, он пригодится на этапе подготовки к рождению еще одного ребенка): ⠀ предвидя появление проблем со сном, обязательно обсудите приоритеты и распределите семейные обязанности до родов. Спокойно разговаривать, терпеливо выслушивать аргументы, идти навстречу и добиваться взаимопонимания очень трудно, когда позади бессонная ночь, а на руках плачущее дитя. ⠀ *** ⠀ Данная публикация представляет собой адаптированный к формату Instagram фрагмент новой книги Е. О. Комаровского «365 советов на первый год жизни вашего ребенка». ⠀ #докторкомаровский #365советов #семья #сон #новорожденный #отношения #воспитание

