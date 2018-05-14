Як уникнути укусів змій: правила безпеки від МОЗ
Міністерство охорони здоров’я переконує, що вберегтися від укусу змій можна, якщо дотримуватися кілька правил безпеки.
Про це йдеться на сайті відомства.
МОЗ радить українцям одягатися відповідно. Якщо ж люди вирішили відвідати місцевість, де потенційно можуть мешкати плазуни, то варто одягати одяг, який може захистити від укусів. До прикладу, одягайте штани з цупкої тканини, високі черевики.
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Перш, ніж сісти на камінь чи траву, варто прошурхотіти чи постукати палицею. Таким чином людина пересвідчиться, що там немає плазунів. А якщо вони так є – то це відлякає змій і вони втечуть.
Не варто торкатися неперевірених предметів руками. Змії можуть ховатися в старих пнях, копицях сіна, під каменями або стовбурами дерев, або ж у піску.
Не варто робити різких рухів, якщо ж ви зустріли змію. Все тому, що плазун може не побачити нерухомий об’єкт. Тому найкращим виходом з цієї ситуації може стати поведінка людини – завмріть і чекайте, доки змія відповзе.
МОЗ попереджає, що змії не є нападниками, вони проявляють агресію тоді, коли відчувають небезпеку.
До слова, кліщі найактивніші у травні-червні, а також у серпні-вересні. Варто пам'ятати, як уникнути укусу цих небезпечних комах, які переносять інфекції.