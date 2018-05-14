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Як уникнути укусів змій: правила безпеки від МОЗ

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Як уникнути укусів змій
Як уникнути укусів змій / wildwildworld.net.ua

Міністерство охорони здоров’я переконує, що вберегтися від укусу змій можна, якщо дотримуватися кілька правил безпеки.

Про це йдеться на сайті відомства.

МОЗ радить українцям одягатися відповідно. Якщо ж люди вирішили відвідати місцевість, де потенційно можуть мешкати плазуни, то варто одягати одяг, який може захистити від укусів. До прикладу, одягайте штани з цупкої тканини, високі черевики.

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Перш, ніж сісти на камінь чи траву, варто прошурхотіти чи постукати палицею. Таким чином людина пересвідчиться, що там немає плазунів. А якщо вони так є – то це відлякає змій і вони втечуть.

Не варто торкатися неперевірених предметів руками. Змії можуть ховатися в старих пнях, копицях сіна, під каменями або стовбурами дерев, або ж у піску.

via GIPHY

Не варто робити різких рухів, якщо ж ви зустріли змію. Все тому, що плазун може не побачити нерухомий об’єкт. Тому найкращим виходом з цієї ситуації може стати поведінка людини – завмріть і чекайте, доки змія відповзе.

МОЗ попереджає, що змії не є нападниками, вони проявляють агресію тоді, коли відчувають небезпеку.

До слова, кліщі найактивніші у травні-червні, а також у серпні-вересні. Варто пам'ятати, як уникнути укусу цих небезпечних комах, які переносять інфекції.

Теги: Здоров'я Здорове життя Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 Канал
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