Як уникнути йододефіциту: поради МОЗ

Йод необхідний людині протягом усього життя. Цей мікроелемент, потрібний організму для створення гормонів щитоподібної залози, яка регулює наш метаболізм.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України у Facebook.

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У відомстві зазначили, що більшість українців щодня споживає лише 40–80 мкг йоду на добу. Добова ж потреба в йоді для жінок становить 150–300 мкг, для чоловіків – до 300 мкг. Норми споживання йоду для дітей: до 6 років – 90 мкг, а у віці 6–12 років – 120 мкг. 1 мкг – це 1 мільйонна частина грама.



Скільки йоду потребуть люди

Також у міністерстві додали, що Створити надлишок йоду в організмі досить складно. Експерти ВООЗ вважають безпечною дозу йоду в 1 000 мкг (1 мг) на добу.

"Щоб знизити ризики йододефіциту, для приготування щоденних страв замініть звичайну сіль на йодовану. Також включіть до щоденного раціону морепродукти (мідії, кальмари, креветки, ікру), білу рибу (минтай, хек, тріску та ін.), морську капусту (ламінарію), овочі (картоплю, редиску, часник, буряк, томати, баклажани, спаржу, зелену цибулю, щавель, шпинат), фрукти (банани, апельсини, лимони, дині, ананаси, хурму, фейхоа), яйця, молоко, яловичину, волоські горіхи", – радять у Міністерстві охорони здоров'я.



В морепродуктах міститься багато йоду

У МОЗ нагадали, що нестача йоду в організмі призводить до:

️ відчуття постійної втоми, слабкість, депресія;

️ збільшення щитовидної залози (зоб);

️ затримка росту у дітей;

️ затримка інтелектуального розвитку у дітей;

️ зниження розумової активності у дорослих;

️ порушення обмінних процесів;

️ загроза переривання вагітності (навіть незначний дефіцит йоду у жінок під час вагітності, спричиняє освітні та когнітивні порушення у дітей в майбутньому);

️ неонатальний гіпотиреоз;

️ рак щитовидної залози;

️ погіршення пам’яті, слуху;

️ підвищення холестерину;

️ сухість шкіри, втрата її еластичності;

️ порушення роботи кишківника;

️ відчуття холоду;

️ різке зниження чи підвищення маси тіла;

️ набряки;

️ випадіння волосся тощо.

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