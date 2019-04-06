Як уникнути зазубрювання і натренувати пам'ять: дієві поради
Випускники часто перед ЗНО мріють відкрити у собі надзвичайну пам'ять і згадати всю інформацію, яку вчили в школі. Проте більшість починає зубрити, і після складання тесту одразу забуває те, що вчили. У цьому матеріалі зібрані поради, як уникнути банального зазубрювання і натренувати пам'ять.
Крайні наукові дослідження доводять: пам'ять людського мозку становить приблизно тисячу терабайт. Цей обсяг майже такий самий, як кількість всієї інформації в інтернеті.
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За словами науковців, людська пам'ять розвивається до 25 років. Пік її можливостей припадає на 19-20 років. А згасати починає з 50 років. Однак, якшо правильно запам'ятовувати інформацію, то й вік не завадить.
Щоб максимально розвинути можливості своєї пам'яті, спробуйте такі поради:
Для початку, замисліться над тим, що вивчаєте. Занурювання у інформацію — це ключ до гарного запам'ятовування.
Нотуйте. Записуйте коротко тези.
Поєднуйте різні види пам'яті: зорову, слухову, тактильну.
Малюйте схеми і таблички.
Занотовуйте, малюйте схеми, щоб краще запам'ятати інформацію // фото Felipe Furtado на Unsplash
Проговорюйте інформацію вголос. Пояснюйте іншим. Спробуйте комусь розповісти інформацію, яку щойно сприйняли.
Або ж заведіть свій блог і викладайте туди ваше розуміння інформації.
Шукайте асоціації. Наприклад, пов'язуйте історичні дати із датами зі свого життя.
Розкажіть комусь те, що вивчили, подискутуйте про це // фото NeONBRAND наUnsplash
Є гіпотеза, аби для того, щоб запам'ятати нову інформацію, потрібно відтворити її за 40 секунд. Ретельно вивчіть інформацію, а потім за 40 секунд опишуть вголос або в думках те, про що ви щойно дізналися.
НІколи не відкладайте вивчення матеріалу на останню ніч перед екзаменом.
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Пам'ятайте: все, що корисно вашому організму, корисно вашому мозку і вашій пам'яті. Тому розумно чергуйте навчання і відпочинок, не забувайте про збалансоване харчування і повноцінний сон.
Здоровий спосіб життя впливає на пам'ять // фото Ella Olsson
Які приклади феноменальної пам'яті знає історія людства?Олександр Македонський знав в обличчя 30 тисяч своїх солдатів. А один південноафриканський політик вивчив напам'ять п'ять тисяч книжок. Моцарт один раз прослухав одноголосий духовний твір, а потім за ніч записав точну копію, при цьому зробив лише пару невеликих помилок.