Як уповільнити старіння: пояснення вчених

Джанет Лорд, професорка Бірмінгемського університету пояснила, що потрібно робити, щоб в молодому віці призупинити процес старіння.

Британська дослідниця, разом з професорами Бірмінгемського університету і професором Стефаном Герріджем з Королівського коледжу Лондона поставили перед собою завдання зрозуміти, які аспекти людського старіння неминучі, а які є результатом сучасного способу життя, а, значить, можуть бути контрольовані, повідомляє НВ.

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Збереження сили

Вчені наголошують, що доісторичні племена мисливців і збирачів були активними і багато часу та енергії витрачали на пошук їжі. Якщо вони не досягали успіху в цьому, то проводили день з обмеженою кількістю їжі або взагалі без неї. Натомість, наше суспільство – сидяче. Одне з досліджень Фонду серця показало, що більшість дорослих щодня проводять 15 годин в сидячому положенні. Якщо додати до цього вісім годин сну, то на фізичну активність залишається всього година.

З віком рівень активності падає ще нижче. У своєму дослідженні, дослідники спробували визначити, наскільки низький рівень фізичної активності сприяє старінню різних систем нашого організму, зокрема м'язів, кісток та імунної системи. Вони досліджували 123 велосипедистів, чоловіків і жінок, у віці від 55 до 79 років, які підтримували високий рівень активності в дорослому житті. Вони не були олімпійцями, але дуже активними велосипедистами, здатними проїхати 100 км менше ніж за 6,5 годин у випадку чоловіків і 60 км менше ніж за 5,5 годин у випадку жінок.

Щоб досягнути результату, вчені вивчали системи організму, які з віком занепадають. Це, наприклад, м'язи і кістки. В середньому віці люди починають втрачати м'язову масу і вагу зі швидкістю 1-2% на рік. Це ускладнює звичну активність і навіть підніматися східцями стає важче. Наші кістки також стають тоншими, що може призвести до остеопорозу. Дослідники виявили, що з віком велосипедисти не втратили м'язову масу, а їх кістки стали лише трохи тоншими. Також вчені вирішили дослідити імунну систему, яка не була так очевидно пов'язана з фізичною активністю.

Почніть змолоду

Дослідники наголошують, що з віком імунна система також занепадає, що робить літніх людей більш вразливими до інфекцій на зразок грипу і пневмонії. Також вони гірше реагують на вакцини. Коли вони порівняли імунну систему велосипедистів з іншими людьми старшого віку, що не тренувалися регулярно, а також з 20-річними, то з'ясували, що їх імунна система більше була схожа на імунну систему молодих.

Зокрема, вчені виявили, що в організмі велосипедистів і раніше вироблялося багато Т-лімфоцитів. Їх виробляє орган під назвою тимус, який, як правило, починає зменшуватися після досягнення статевої зрілості. Тимус літніх велосипедистів виробляв стільки ж Т-лімфоцитів, як тимус молодих людей. Схоже, тривала прихильність до велосипедів сповільнила старіння їх імунних систем.

Джанет Лорд вважає, що повернути контроль над своїм тілом і запобігти його зношуванню цілком реально. Зокрема, вчені виявили, що у велосипедистів в крові спостерігається високий рівень гормону інтерлейкіну 7, а це запобігає зменшенню тимуса. Інтерлейкін 7 виробляється безліччю клітин організму, зокрема – м'язовими клітинами. Тому ми вважаємо, що активні м'язи виробляють більше цього гормону і бережуть молодість імунної системи.

Тож як виявили вчені, повернути контроль над своїм тілом і запобігти його зношуванню цілком реально. Британський лікар Саллі Девіс радить робити щонайменше 150 хвилин аеробних навантажень на тиждень. Невідомо чи цього достатньо, але це точно буде непоганим початком. Наш рівень фізичної активності починає скорочуватися в 25-річному віці, тож не варто відкладати вправи на старість. Починайте прямо зараз.