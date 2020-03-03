Як уряд Гончарука вплинув на економіку в Україні: коментар експерта

На роботу уряду впливають чимало змішаних тенденцій і факторів. ВВП України насправді зростає, хоча й не з такою швидкістю, як декларував Олексій Гончарук. Однак, на жаль, це відбувається не завдяки зростанню виробництва чи появі доданого продукту, а через споживання.

Люди заробляють більше грошей, ті, хто працюють закордоном, привозять гроші в Україні, а ті, хто залишилися тут, витрачають трохи більше. Про це в ефірі 24 каналу розповів голова інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа.

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Він зазначив, що уряд Гончарука не зміг досягнути чітких, зрозумілих і великих речей. Це відбулося через те, що в складі уряду майже немає практиків, які були б на результат.

Більшість міністрів, заступників звикли жити і працювати за презентаціями, які дуже часто не мають нічого спільного з реальним життям,

– зазначив експерт.

Втім, Ігор Мазепа перерахував кілька важливих здобутків Кабміну в економічній сфері:

уряд перейшов від щорічного бюджетного планування на трирічний;

реалізував, на його думку, дуже вдалі проєкти щодо концесій двох портів, адже за 25 років ніхто не спромігся це виконати;

врегулював більшість проблемних питань щодо надання дозволу на використання надр. Відтепер всі надра йдуть через прозорі конкурси.

На його думку, зміна прем'єра може дати якусь затримку, але вона триватиме недовго, якщо на нові кадрові призначення не буде витрачено багато часу.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський скликав позачергове засідання Ради на 4 березня 2020 року. Серед основних питань: Кабінет Міністрів України та правоохоронні органи. Саме на цьому засіданні парламент може відправити у відставку Гончарука та низку міністрів чинного уряду.

Що відомо про відставку Гончарука?

Напередодні в українських ЗМІ з'явилася інформація, що Олексій Гончарук після 6 місяців роботи очільником Кабміну піде у відставку за власним бажанням. Кандидатами на посаду нового глави уряду називали олігарха Сергія Тігіпка, бізнесмена і урядовця часів Януковича Валерія Хорошковського, теперішнього очільника МВС Арсена Авакова та директора з розвитку бізнесу Нафтогазу Юрія Вітренка.

Сам Гончарук раніше заявляв, що не писав заяву про звільнення і з президентом про це не говорив.