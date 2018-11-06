Як Усик тренується перед поєдинком з Белью: фото
Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі, український боксер Олександр Усик показав, як готується до бою з британцем Тоні Белью, який пройде 10 листопада в Манчестері.
Сашко погамселив грушу і пожанглював м’ячами, позуючи на камеру.
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Нагадаємо, що в суботу, 10 листопада, Олександр Усик захищатиме всі свої титули в поєдінку з екс-чемпіоном світу Тоні Белью.
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Джерело: 24 Канал
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