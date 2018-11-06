Як Усик тренується перед поєдинком з Белью: фото

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі, український боксер Олександр Усик показав, як готується до бою з британцем Тоні Белью, який пройде 10 листопада в Манчестері.

Сашко погамселив грушу і пожанглював м’ячами, позуючи на камеру. Читайте також: Усик – Белью: з'явилося нове промо-відео бою Нагадаємо, що в суботу, 10 листопада, Олександр Усик захищатиме всі свої титули в поєдінку з екс-чемпіоном світу Тоні Белью. Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24