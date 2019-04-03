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      Як в Алжирі люди святкують відставку президента після 20-річного правління: фото народних гулянь

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      Люди святкують відставку президента Алжиру
      Люди святкують відставку президента Алжиру / Getty Images

      Після 20-річного управління країною та протестів, які розпочалися ще у 2018 році, президент Алжиру Абделазіз Бутефліка оголосив про відставку. Громадяни країни цій вістці неабияк зраділи і масово вийшли на вулиці, аби відсвяткувати виконання їхньої вимоги.

      Термін повноважень 82-річного Бутефліки на посаді президента закінчується 28 квітня 2019 року.

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      Що передувало рішенню Бутефліки і звідки стільки радості:

      • 10 лютого 2019 року Бутефліка оголосив про намір брати участь у президентських виборах.
      • 1 березня 2019 року тисячі людей вийшли на протести саме через оголошення чинного президента Бутефліки свого наміру вп'яте балотуватися на цю посаду. Поблизу президентського палацу у столиці Алжиру між протестувальниками та правоохоронцями виникли сутички.
      • 8 березня 2019 року в антиурядовій маніфестації проти чинного президента країни взяли участь понад мільйон людей.


      Люди святкують відставку президента Алжиру


      Люди святкують відставку президента Алжиру


      Люди святкують відставку президента Алжиру


      Люди святкують відставку президента Алжиру


      Люди святкують відставку президента Алжиру


      Люди святкують відставку президента Алжиру


      Люди святкують відставку президента Алжиру


      Люди святкують відставку президента Алжиру


      Люди святкують відставку президента Алжиру

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      Теги: Новини України Новини політики
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