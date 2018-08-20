Як у давні часи: розклад рейсів в аеропорту Лондона пишуть маркером на дошці

У другому за величиною аеропорту Лондона – аеропорту Гатвік стався збій у роботі електронних табло, тому працівники летовища були змушені вдатись до вигадливих способів, як повідомляти пасажирам інформацію про рейси.

Збій у роботі електронних табло стався вранці 20 серпня.

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Співробітники аеропорту були змушені писати інформацію про вильоти та прильоти звичайним маркером на дошці, навколо якої збирався чималий натовп.

Очевидці, які стали свідками цієї форс-мажорної ситуації в аеропорту Гатвік, публікують у соцмережах фото та відео, на яких видно, як люди намагаються дізнатись інформацію про свої рейси із дошок із графіками, написаними червоним та чорним маркерами.

Nutty scenes at Gatwick: all the departure boards are broken, so one poor man is having gate numbers dictated by phone to write on a whiteboard pic.twitter.com/lvIBhV5Ksv — Felix Renicks (@ffffelix) 20 серпня 2018 р.

In case you’re wondering what happens when an airport’s flight info screens fail, see Gatwick Airport.



Ht @evdb pic.twitter.com/Ip7WapPiIB — ian bremmer (@ianbremmer) 20 серпня 2018 р.

I'm at Gatwick airport and the screens are broken, so they are announcing boarding gates with a white board!



They have a guy listening to a walkie talkie, erasing and updating the table! pic.twitter.com/AoxSpmQfHy — Raúl Marcos (@raulmarcosl) 20 серпня 2018 р.

Gatwick descended into chaos on Monday as staff were forced to write flight times and gate numbers on whiteboards with marker pens after an IT failurehttps://t.co/fYOfDfxcpb pic.twitter.com/Xbp3TWAelj — The Telegraph (@Telegraph) 20 серпня 2018 р.

Через проблеми з табло стався збій у роботі північного та південного терміналів аеропорту.

Представники летовища визнають, що через збій в роботі табло, є багато людей, які пропустили свої рейси.

Надвечір понеділка на сторінці аеропорту Гатвік у Twitter з'явилось повідомлення, що несправності, які виникли через пошкодження оптоволоконного кабеля, вдалось усунути.

The earlier issue with with our flight information screens in the terminals has now been resolved and flights are showing correctly. We're sorry for the inconvenience to our passengers today while Vodafone fixed the problem. — Gatwick Airport LGW (@Gatwick_Airport) 20 серпня 2018 р.

Наприкінці червня правоохоронцям довелось евакуювати центральний вокзал Лондона через чоловіка, який сказав, що у нього бомба.