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Як у давні часи: розклад рейсів в аеропорту Лондона пишуть маркером на дошці

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Збій у роботі електронного табло в аеропорту Лондона
Збій у роботі електронного табло в аеропорту Лондона / Twitter

У другому за величиною аеропорту Лондона – аеропорту Гатвік стався збій у роботі електронних табло, тому працівники летовища були змушені вдатись до вигадливих способів, як повідомляти пасажирам інформацію про рейси.

Збій у роботі електронних табло стався вранці 20 серпня.

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Співробітники аеропорту були змушені писати інформацію про вильоти та прильоти звичайним маркером на дошці, навколо якої збирався чималий натовп.

Очевидці, які стали свідками цієї форс-мажорної ситуації в аеропорту Гатвік, публікують у соцмережах фото та відео, на яких видно, як люди намагаються дізнатись інформацію про свої рейси із дошок із графіками, написаними червоним та чорним маркерами.

Через проблеми з табло стався збій у роботі північного та південного терміналів аеропорту.

Представники летовища визнають, що через збій в роботі табло, є багато людей, які пропустили свої рейси.

Надвечір понеділка на сторінці аеропорту Гатвік у Twitter з'явилось повідомлення, що несправності, які виникли через пошкодження оптоволоконного кабеля, вдалось усунути.

Наприкінці червня правоохоронцям довелось евакуювати центральний вокзал Лондона через чоловіка, який сказав, що у нього бомба.

Теги: Лондон Великобританія авіація Курйозні новини Техно
Джерело: 24 Канал
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