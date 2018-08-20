Як у давні часи: розклад рейсів в аеропорту Лондона пишуть маркером на дошці
У другому за величиною аеропорту Лондона – аеропорту Гатвік стався збій у роботі електронних табло, тому працівники летовища були змушені вдатись до вигадливих способів, як повідомляти пасажирам інформацію про рейси.
Збій у роботі електронних табло стався вранці 20 серпня.
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Співробітники аеропорту були змушені писати інформацію про вильоти та прильоти звичайним маркером на дошці, навколо якої збирався чималий натовп.
Очевидці, які стали свідками цієї форс-мажорної ситуації в аеропорту Гатвік, публікують у соцмережах фото та відео, на яких видно, як люди намагаються дізнатись інформацію про свої рейси із дошок із графіками, написаними червоним та чорним маркерами.
Через проблеми з табло стався збій у роботі північного та південного терміналів аеропорту.
Представники летовища визнають, що через збій в роботі табло, є багато людей, які пропустили свої рейси.
Надвечір понеділка на сторінці аеропорту Гатвік у Twitter з'явилось повідомлення, що несправності, які виникли через пошкодження оптоволоконного кабеля, вдалось усунути.
Наприкінці червня правоохоронцям довелось евакуювати центральний вокзал Лондона через чоловіка, який сказав, що у нього бомба.