Як в Криму російська влада привчає дітей до війни
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – російська влада відкриває у школах воєнізовані кадетські класи та проводить набір до військово-патріотичного руху "Юна армія". Дітей регулярно навчають розбирати зброю та стріляти, носити камуфляж та шикуватися. Школярі вже мріють стати моряками чи десантниками російської армії.
Також у випуску:
Що кримчани очікують від Зеленського.
Кому з кримських суддів прокуратура повідомила про підозру.
Які технології залякування використовують в Криму.
Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
Джерело: 24 канал
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