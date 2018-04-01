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Як в Одесі обирали найкращого міма та клоуна

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В Одесі відбувся фестиваль мімів та клоунів "Комедіада". Цей міжнародний конкурс, організовують вже увосьме.

Міжнародний фестиваль клоунів і мімів в Одесі проходить вже восьмий раз і щороку учасників із закордону все більше.

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Журі оцінює учасників Комедіади за трьома категоріями – "кращий сміхач" за акторську майстерність, "кращий трюкач" за акробатику та "кращий дуркач" за сценарій та режисуру.

Ми вже дійшли і до Японії: Мікіо Ошима – член нашого жюрі, Іорі Мікума – конкурсант. Також до нас із Канади прибув Ів Шеріф – кастинг-директор цирку "Дюсолей". Глядачі задоволені такому дійству, адже до нас прибувають справжні таланти,
– розповіла виконавчий продюсер фестивалю "Комедіада" Яна Делієва.

До слова, глядачі теж мають право голосу, вони можуть обрати "кращого симпача" – найсимпатичнішого учасника.

Більше – дивіться у сюжеті.

Теги: Новини України Новини Одеси Фестивалі
Джерело: 24 Канал
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