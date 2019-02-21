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      Як в Україні ідеолог "русского мира" став головою окружної виборчої комісії

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      У Дніпрі одіозного прихильника "русского мира" Віктора Марченка призначили головою окружної виборчої комісії. А він кликав в Україну Володимира Путіна та підіймав російський триколор. Його кандидатуру подав кандидат у президенти Сергій Каплін.

      Чим відомий Віктор Марченко? В 2014 році він радісно підтримував окупацію Криму та чекав російську армію в Дніпрі.

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      За словами активіста Євромайдану Максима Гошовського, Віктор Марченко був головним організатором антиукраїнських мітингів. У Дніпрі він ще й підіймав російський прапор біля міської ради.

      віктор Марченко русский мир сепаратист
      Сепаратист Віктор Марченко

      Крім того Віктор Марченко постійний гість ефірів сепаратистських ЗМІ, на яких він розповідає про хунту, державний переворот та інші російські легенди.

      Як Віктор Марченко міг стати головою окружної виборчої комісії? До окружної виборчої комісії його рекомендував кандидат в президенти Сергій Каплін, який вже почав виправдовуватись, що просто недогледів та визнає свою помилку.

      Найобразливіше, що призначення відбулося саме 20 лютого – в день, коли ми сумуємо за нашими загиблими майданівцями. Вони відстоювали суверенність цієї країни, а зараз сепаратиста призначають на таку посаду,
      – зазначив активіст Євромайдану Максим Гошовський.

      На думку заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгія Туки, це свідчить про якість кадрового підбору в тій конторі Капліна.

      Віктор Марченко
      Ідеолог "русского мира"

      Чому Віктор Марченко досі не за гратами? Його організацію "Спілка радянських ветеранів" заборонили у 2017 році, проте він провдовжує свою антиукраїнську діяльність.

      У чинному законодавстві досить розмиті поняття, такі як агітація за сепаратизм,
      – розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

      20 лютого Віктор Марченко вже провів перше засідання окружної виборчої комісії, на якій раптом заговорив українською та розповідав обуреним активістам про рідну землю.

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      На думку Георгія Туки, за 5 років війни на Донбасі народні депутати так і не спромоглись змінити кримінальне законодавство, яке б відповідало сучасним викликам. Тому не дивно, що в ЦВК нам відповіли, що жодних законних підстав не затверджувати Марченка на посаді у них немає. 

      Відео з коментарями політичного експерта Олександра Солонтая:

       

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      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Новини України Новини Дніпра Сергій Каплін Новини Росії Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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