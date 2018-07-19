Як в Україні судять чиновників із порушеннями декларацій: яскраві приклади

Премію та антипремію у блозі "Честь і Не.Честь" за 19 липня 2018 року отримають судді одного столичного суду, яким довелося мати справу з незадекларованими чиновницькими статками.

Одна з них злякалась судити члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів, бо невдовзі Комісія має оцінити кваліфікацію самої судді. Інша — не побоялась винести рішення щодо високопосадовця з Адміністрації Президента.

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Почнемо з лауреатки нашої антипремії. Суддя Солом'янського райсуду Києва Олена Мозолевська готувалась підтвердити свою профпридатність — пройти кваліфікаційне оцінювання, яке щодо всіх представників Феміди проводить Вища кваліфікаційна комісія суддів.

Аж тут на її стіл потрапила справа члена ВККС Володимира Бутенка. Представник органу, що перевіряє суддів на відповідність високим стандартам професії, сам вимоги закону не виконав. Не подав декларацію про покращення свого майнового стану, про що і склало протокол Національне агентство з питань запобігання корупції.

Суддя Мозолевська вирішила не поспішати. Ми не знаємо, чи просто злякалась, чи свідомо допомагала тягнути час недоброчесному члену ВККС. Але, щоб останній уникнув відповідальності, суд мав просто нічого не робити впродовж 3 місяців з дня зафіксованого НАЗК порушення.

Спочатку "обачна" суддя запитала у Ради суддів, чи немає конфлікту інтересів у тому, щоб вона розглядатиме справу члена ВККС, де невдовзі сама проходитиме оцінювання. Мозолевська дочекалась відповіді, але та виявилась не такою, як треба: Рада суддів не побачила конфлікту інтересів. Аж через місяць після першого запиту Мозолевська подала інший — тепер у Національне агентство з питань запобігання корупції. Дочекалась відповіді, але й та не підійшла: НАЗК також не побачило конфлікту інтересів.

Тоді суддя Мозолевська вирішила не зважати на витрачений час, думку компетентних органів і правила адміністративного процесу — та подала самовідвід.

Сумніви і зволікання Олени Мозолевської уберегли Володимира Бутенка від відповідальності, бо тримісячний термін сплив. А в державний бюджет не потраплять 90 тисяч гривень штрафу, які мав би сплатити за порушення закону член ВККС.

Антипремію НЕ.ЧЕСТЬ ТИЖНЯ за затягування справи і сприяння в уникненні відповідальності членові ВККС отримує суддя Солом'янського районного суду Києва Олена Мозолевська.



"Не.Честь тижня" Олена Мозолевська

Щоб уникнути нашої антипремії і отримати премію, треба не боятися. Як інша суддя Солом'янського райсуду Києва — Оксана Криворот. Вона не побоялася допомогти розслідуванню правоохоронців щодо топ-чиновника з Адміністрації Президента. І не просто чиновника, а того самого, що відповідає на Банковій за впровадження судової реформи, — Олексія Філатова.

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Раніше на нього звернули увагу журналісти. Вони показали, що Олексій Філатов не декларує жодного члена сім'ї, тоді як живе з юристкою Анною Бабич і виховує спільного з нею сина. Такі ж дані — у детективів Національного антикорупційного бюро. Вони надали свідчення про 57 спільних перетинів кордону парою Бабич-Філатов за 6 років.

Щоб мати залізні докази спільного проживання пари, детективи НАБУ звернулись до суду за доступом до телефону цивільної дружини чиновника. Суддя Криворот не зволікала й не ховалась, а надала доступ детективам.

Премію "Честь тижня" за своєчасне і справедливе рішення отримує суддя Солом'янського районного суду Києва Оксана Криворот.



"Честь тижня" Оксана Криворот

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи і добивається очищення суддівських лав.