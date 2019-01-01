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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Як в Україні вшановують пам'ять Степана Бандери: фото

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      Рівно 110 років тому у селі Старий Угринів на Прикарпатті народився Степан Бандера. Наприкінці грудня, Верховна Рада оголосила цей день офіційним святом.

      Вшанування відбуваються сьогодні по всій Україні.

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      О 18:00 у Києві відбудеться марш пам'яті, таку ж ходу запланували у Дніпрі.

      У Львові до пам'ятника Бандері прийшли сотні людей. Саме у цьому місті він формувався, як український націоналіст. Сюди юний Степан приїхав навчатись у 1928 році. Та під час навчання вступив в Організацію Українських націоналістів, а згодом став її провідником.

      У заході взяли участь представники влади, громадськості, ветерани ОУН-УПА та АТО. До пам’ятника поклали квіти та помолилися за новітніх героїв.

      Я пов’язана з УПА, коли мені було 16 років, я розносила по селах естафети, ті що передавали. Боролася все життя, а мені вже 90 років і я досі борюся,
      – розповіла львів'янка Софія.

      "Бути відданим національній справі — це тоді, коли ми всі разом стаємо на захист найменшого українця. В кожному місті, в кожному селі. Ми є сильна нація, ми народжуємо героїв. Ми повинні бути не лише патріотами нашого міста, а й патріотами нашої країни і служити нашій країні, бо вона найкраща", — зазначив під час вшанування пам’яті Бандери міський голова Львова Андрій Садовий.

       

      Теги: Новини України Історія Степан Бандера Фотоновини Новини Львова
      Джерело: 24 Канал
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