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Як в Україні за рік зросли ціни на топ-продукти: дані Держстату

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В Україні подорожчали продукти харчування
В Україні подорожчали продукти харчування / Фото з відкритих джерел

В Україні за рік подорожчали майже усі продукти харчування. Так, індекс споживчих цін у січні-травні 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшився на 13,2%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

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Як йдеться у даних Держстату щодо індексів споживчих цін на товари та послуги у 2018 році, хліб і хлібопродукти подорожчали на 9,2% порівняно з січнем-травнем 2017 року, м'ясо і м'ясопродукти – 26,1%, риба та продукти з неї – 2,8%, молоко, сир та яйця – 23,7%, олія та жири – 16,8%, фрукти – 33,4%, овочі – на 17,5%, безалкогольні напої –  16,6%.

Окрім того, алкогольні напої та тютюнові вироби стали дорожчими на 20,2% порівняно з минулим роком, а предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла здорожчали на 5,1%.

Інфляція в Україні в травні 2018 року в річному вираженні у порівнянні з травнем 2017 року становила 11,7%.

Також, у порівнянні з квітнем 2018 року, споживчі ціни в Україні в травні 2018 року зросли на 0%, до грудня 2017 року – на 4,4%.

Теги: Новини України Алкоголь тютюн Інфляція Ціни
Джерело: 24 Канал
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