Як в Україні змінився держборг за липень: заява Мінфін

Сукупний державний (прямий) і гарантований державою борг України в липні 2018 року скоротився на 0,76%, або на 580 мільйонів доларів – до 75,71 мільярда доларів.

Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів Україна.

Читайте також: В Україні суттєво знизився державний борг: у Мінфіні заявили про плани ще більше скоротити його

В національній валюті держборг виріс на 1,38%, або на 27,64 мільярда гривень – до 2,026 трильйонів гривень.

Нагадаємо, рівень прямого державного боргу України до валового внутрішнього продукту (ВВП) до теперішнього часу знизився до 60%. Окрім того, Україна має намір скоротити прямий держборг до 52% ВВП до кінця 2019 року.