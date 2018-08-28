Як в Україні змінився держборг за липень: заява Мінфін
Сукупний державний (прямий) і гарантований державою борг України в липні 2018 року скоротився на 0,76%, або на 580 мільйонів доларів – до 75,71 мільярда доларів.
Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів Україна.
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В національній валюті держборг виріс на 1,38%, або на 27,64 мільярда гривень – до 2,026 трильйонів гривень.
Нагадаємо, рівень прямого державного боргу України до валового внутрішнього продукту (ВВП) до теперішнього часу знизився до 60%. Окрім того, Україна має намір скоротити прямий держборг до 52% ВВП до кінця 2019 року.
Джерело: 24 Канал
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