11:35
28 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
29°C 14°C
  • середа
    25°C 17°C
  • четвер
    24°C 14°C
  • п'ятниця
    25°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кокаїнова Росія. Фейл путінського холуя
Вєсті Кремля
21:07, 27 серпня
Вєсті.UA. Кінозірка Гройсман. Пекельні поїзди в Росію
Вєсті.UA
20:04, 27 серпня
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Жіночі зачіски
Згадати все
13:21, 25 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Як в Україні змінився держборг за липень: заява Мінфін

108 Читать новость на русском
Держборг України
Держборг України / rbc.ua

Сукупний державний (прямий) і гарантований державою борг України в липні 2018 року скоротився на 0,76%, або на 580 мільйонів доларів – до 75,71 мільярда доларів.

Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів Україна. 

Читайте також: В Україні суттєво знизився державний борг: у Мінфіні заявили про плани ще більше скоротити його

В національній валюті держборг виріс на 1,38%, або на 27,64 мільярда гривень – до 2,026 трильйонів гривень. 

Нагадаємо, рівень прямого державного боргу України до валового внутрішнього продукту (ВВП) до теперішнього часу знизився до 60%. Окрім того, Україна має намір скоротити прямий держборг до 52% ВВП до кінця 2019 року.

Теги: Новини України Міністерство фінансів України Гроші
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Альфа": відеоінструкція з приручення вовка
сьогодні, 11:01 "Альфа": відеоінструкція з приручення вовка
Юлія Ліпенцева
Нове табло у метрополітені обійдеться українцям від 11 до 140 мільйонів гривень
сьогодні, 08:41 Нове табло у метрополітені обійдеться українцям від 11 до 140 мільйонів гривень
Ольга Бродська
Как "заякорить" транзитные инвестиции в зеленую энергетику Украины
27 серпня, 22:01 Как "заякорить" транзитные инвестиции в зеленую энергетику Украины
Максим Єфімов
Хто такий Павло Дуров: засновник ВКонтакте і Telegram, що втер носа Кремлю
27 серпня, 21:01 Хто такий Павло Дуров: засновник ВКонтакте і Telegram, що втер носа Кремлю
Ірина Полицька
Як українські ІТ-фахівці можуть заробляти 800 тисяч доларів: інтерв'ю з Енді Трібою
27 серпня, 20:01 Як українські ІТ-фахівці можуть заробляти 800 тисяч доларів: інтерв'ю з Енді Трібою
Яніна Ткачук
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Нардепові Кайді розбили голову, опозиційні депутати стоять живим щитом (Відео)
 1 грудня 2013 , 17:35 12
Президент УЄФА: Фінал Ліги чемпіонів буде чудовим святом у прекрасному Києві
 21 жовтня 2016 , 11:06
У Шальке пояснили, чому Коноплянка не грає
 13 квітня , 17:20
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук