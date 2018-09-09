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Як вагітність впливає на нирки жінки

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Як вагітність впливає на нирки жінки
Як вагітність впливає на нирки жінки / zrostaymaluk.com.ua

Іноді у вагітних жінок спостерігається нефроптоз – захворювання, яке характеризується ненормальною рухливістю і низьким розташуванням нирки.

Нефроптоз може призвести до болів у попереку, підвищення артеріального тиску, появи крові у сечі, утворення каменів нирок і пієлонефриту, передає "Наша мама".

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Якщо у вагітної жінки блукаюча нирка виявлена на ранній стадії, то при дотриманні всіх рекомендацій лікаря вагітність проходить благополучно і ніякого негативного впливу на організм матері і плоду не надає.

Однак, якщо жінка ігнорує біль і призначення лікаря, то її стан може серйозно погіршитись. Організм з часом почне відчувати все більші навантаження, плід росте, ниркам потрібно виводити продукти життєдіяльності двох осіб, а функціонування органів порушене. 

Як вагітність впливає на нирки жінки

Якщо відчуваєте біль у попереку під час вагітності – негайно зверніться до лікаря

Згодом вагітна може почати страждати від інтоксикації організму, оскільки нирки не встигатимуть виводити всі продукти життєдіяльності, а це призводить до порушення роботи внутрішніх органів мами і дитини. Тож прислухайтесь до організму і не відкладайте візит до лікаря.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Вагітність і пологи Лікування
Джерело: 24 Канал
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