Як вагітність впливає на нирки жінки

Іноді у вагітних жінок спостерігається нефроптоз – захворювання, яке характеризується ненормальною рухливістю і низьким розташуванням нирки.

Нефроптоз може призвести до болів у попереку, підвищення артеріального тиску, появи крові у сечі, утворення каменів нирок і пієлонефриту, передає "Наша мама".

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Якщо у вагітної жінки блукаюча нирка виявлена на ранній стадії, то при дотриманні всіх рекомендацій лікаря вагітність проходить благополучно і ніякого негативного впливу на організм матері і плоду не надає.

Однак, якщо жінка ігнорує біль і призначення лікаря, то її стан може серйозно погіршитись. Організм з часом почне відчувати все більші навантаження, плід росте, ниркам потрібно виводити продукти життєдіяльності двох осіб, а функціонування органів порушене.

Якщо відчуваєте біль у попереку під час вагітності – негайно зверніться до лікаря

Згодом вагітна може почати страждати від інтоксикації організму, оскільки нирки не встигатимуть виводити всі продукти життєдіяльності, а це призводить до порушення роботи внутрішніх органів мами і дитини. Тож прислухайтесь до організму і не відкладайте візит до лікаря.

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