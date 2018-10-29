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      Як правильно зварити гречку на воді та молоці: поради щодо приготування

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      Як варити гречку: рецепт приготування на молоці та воді
      Як варити гречку: рецепт приготування на молоці та воді

      Здавалося б, що приготувати гречку зможе кожен, однак у цій справі є деякі тонкощі. Як зварити гречку смачною, поживною, зберігаючи всі її корисні властивості для організму людини – читайте у матеріалі.

      Правильно зварену гречку на воді можна вживати в якості гарніра з м'ясними стравами, а також подавати до риби. Гречану каша солодку або ж солону корисно готувати дітям на обід, а на сніданок з маслом для всіх членів родини. 

      Корисні властивості гречки

      – Сприяє нормалізації обміну речовин. Сприятливо позначається роботі шлунково-кишкового тракту, робить корисний вплив на печінку. 

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      – Завдяки вмісту органічного цукру, гречка нормалізує вміст цукру в крові.

      – Фолієва кислота зміцнює серце і судини, сприяє кровотворенню. 

      – Клітковина, що міститься в гречці, виводить з організму шлаки.

      Як варити гречку на воді 

      Інгредієнти:
      - 350 грамів гречаної крупи;
      - 0,5 чайної ложки цукру;
      - 3 столових ложки вершкового масла;
      - 3 столові ложки олії.

      Рецепт приготування:

      1. Викладіть гречану крупу на розігріту суху сковорідку і смажте помішуючи до 3-5 хвилин.

      Рецепт приготування корисної гречки
      Рецепт приготування корисної гречки

      2. Тоді всипте гарячу крупу в каструлю обсягом не менше 2,5 літри і розмішайте в ній вершкове масло.

      Гречка – корисна та смачна крупа
      Гречка – корисна та смачна крупа

      3. Залийте гречку однією літрою окропу, посоліть, ретельно розмішайте. Доведіть до кипіння, закрийте кришкою і варіть 20 хвилин.

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      4. Тим часом цибулю наріжте тонкими четвертинками кілець. Приправте сіллю і цукром, обсмажте на середньому вогні в олії до золотистого кольору.

      Цибуля покращить смак гречаної крупи
      Цибуля покращить смак гречаної крупи

      5. Вийміть каструлю з кашею з духовки, додайте обсмажену цибулю, ретельно перемішайте і відправте назад в духовку на 10 хв. Страва готова. Смачного!

      Смачний та корисний рецепт гречаної крупи
      Смачний та корисний рецепт гречаної крупи

      Як варити гречку на молоці 

      Інгредієнти: 
      - один стакан гречаної крупи;
      - цукор та сіль за смаком;
      - 0,5 літри молока;
      - 0,5 літри води.

      Рецепт приготування:

      1. Для початку варо перебрати гречку. Після цього сковороду поставити на вогонь, розігріти і всипати туди гречану крупу, обсмажуючи протягом трьох хвилин.

      2. Після цього поставити кастрюлю з водою на вогонь, підсолити  і довести до кипіння. Коли вода закипить, додати обсмажену гречану крупу і варити протягом двадцяти хвилин.

      Рецепт поживної каші на молоці
      Рецепт поживної каші на молоці

      3. Після закінчення варіння,  додати в гречку вершкове масла і тод вогонь можна вимикати. 

      4. Розкласти кашу по тарілках і залити гарячим кип’яченим молоком та засипати цукром.

      Корисна та поживна гречана каша з молоком готова! За бажанням у тарілку можна поставити фрукти або мед, відтак каша стане ще смачнішою і ароматнішою!

      Теги: LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks
      Джерело: 24 канал
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